Биография Ивана Чебана - кандидата в мэры Кишинева

Что нужно знать про Иона Чебана, который выигрывает выборы на пост примара Кишинева, смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Ион Чебан родился 30 июня 1980 года в Кишиневе. Женат, двое детей. Супруга - Татьяна Чебан.

Образование

С 1997 по 2002 год учился в Государственном Университете Молдовы на факультете математики и информатики.

С 2002 по 2003 год проходил обучение в Техническом Университете Молдовы, факультет вычислительной техники, информатики и микроэлектроники.

С 2015 по 2018 год обучался в Академии Публичного Управления при президенте Российской Федерации. Специальность – "Государственное и муниципальное управление".

В 2016, 2018, 2019 годах учился в Национальной Школе Управления при премьер-министре Французской Республики, Париж, Французская Республика. В этот же приод прошел обучение в Королевском колледже при Институте правительства, Великобритании.

С 2018 – настоящее время проходит обучение в Школе Управления, Берлин,Федеративная Республика Германия.

В 2019 поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Проходит обучение на степень доктора государственного управления.

Профессиональная деятельность:

С 2000 по 2002 год работал в примарии Кишинева в отделе разработки, координировании проектов и программ, социальная область.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ion Ceban

С 2002 по 2004 год - директор департамента проектов, вице-директор, Информационная сеть Правительства.

С 2004 по 2005 - Аппарат Президента Республики Молдова, главный консультант, область – внутренняя политика.

С 2005 по 2008 - правительство Республики Молдова, министерство образования и молодежи, глава управления программ для молодежи, вице-министр образования и молодежи.

С 2008 по 2009 - глава секретариата Национальной комиссии по Европейской интеграции, Правительство Республики Молдова.

С 2009 по 2011- консультант, глава кабинета Вице-председателя Парламента, Парламент Республики Молдова.

С 2011 по 2014 и 2014 по 2015 - депутат Парламента (XIX-го и XX-го созывов), вице-председатель Комиссии культуры, образования, исследований, молодежи, спорта и средств массовой информации, Парламент Республики Молдова.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Муниципальный совет, Ион Чебан

С 2015 по настоящее время - председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете, Муниципальный совет Кишинева

С 2016 по 2018 - советник президента по внутренней политике, пресс-секретарь президента Республики Молдова

Февраль 2019 по настоящее время - депутат парламента, избран по спискам ПСРМ.

С 7 июня 2019 по настоящее время, вице-председатель Парламента Республики Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ион Чебан на выборах в Кишиневе

Баллотировался на новых выборах генерального примара муниципия Кишинёв в мае–июне 2018 года. Ион Чебан вышел во второй тур вместе с Андреем Нэстасе, кандидатом от партии Платформа "Достоинство и правда". Во втором туре социалист набрал свыше 47% голосов, но победить в выборах не смог.

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