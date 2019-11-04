Пока вы спали: в Кишиневе выбрали мэра, Трамп назвал отношения с РФ хорошими

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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. По результатам второго тура социалист Ион Чебан одержал победу на выборах в Кишиневе.

За социалиста отдали голоса 123 807 избирателей, за кандидата от блока ACUM 112 513 человек.

Ион Чебан, который одержал победу на выборах примара Кишинева, сконцентрировал свою предвыборную программу на решении трех проблем.

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По его мнению, эти проблемы влияют на настоящее и угрожают будущему молдавской столицы. Речь идет об оттоке населения, примитивной и неконкурентоспособной экономике, а также о глубоком социальном расколе.

© Sputnik / Moldova Результат выборов мэра Кишинева

Трамп заявил, что у него "очень хорошие" отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома, передает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Американский лидер отметил, что его отношения с Украиной и Китаем также "очень хорошие".

"Люди не понимают, я способен хорошо ладить (с другими странами. — Прим. ред.)", — заявил Трамп.

Политик добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

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Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Трамп выполнил все свои предвыборные обещания, кроме обещания "поладить с Россией", и призвал вплотную заняться этим.

На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа заявили о его неприязни к киевским властям.

Подчеркивалось, что президент подозревал их в сотрудничестве с демократами и в желании навредить ему во время предвыборной кампании в 2016 году.

Лановому стало плохо во время спектакля

Известному актеру Василию Лановому вызывали скорую во время спектакля в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова накануне вечером.

Артисту стало плохо, у него поднялось давление. Врачи осмотрели Ланового на месте, госпитализация не понадобилась.

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Спектакль "Последние луны" прервали. Представители артиста и театра пока никак не прокомментировали его состояние.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. В театре Вахтангова играет с 1957 года.

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