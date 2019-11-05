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Ziua Națională a Vinului 2019

Гагаузия ждет гостей: в Комрате пройдет фестиваль вина

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова

Крупнейший в Молдове региональный фестиваль вина Gagauz Şarap Yortusu пройдёт 10 ноября на центральной площади Комрата.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Фестиваль Gagauz Şarap Yortusu считается главным в Гагаузии. Он ежегодно собирает десятки тысяч посетителей со всей Молдовы и из других стран.

Фестиваль вина Gagauz Şarap Yortusu демонстрирует уникальную идентичность гагаузов, показывает богатство гагаузской культуры, традиций и обычаев.

Гости фестиваля смогут по достоинству оценить достижения винодельческих предприятий и частных виноделов региона.

Молдавские виноградники
© Sputnik / Vladimir Rodionov
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На площади будут установлены десятки национальных подворий, где под зажигательную народную музыку, песни и танцы можно будет продегустировать вино и попробовать блюда национальной кухни.

Желающие также смогут стать участниками Винного тура по знаменитым винодельням автономии и посетить этно-туристический комплекс Gagauz sofrasi.

Развлекательная программа в рамках фестиваля начнется 10 ноября на центральной площади Комрата с 10 часов дня и продлится до вечера.

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Теги:
виноделие, Гагаузия


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