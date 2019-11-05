Гагаузия ждет гостей: в Комрате пройдет фестиваль вина

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Фестиваль Gagauz Şarap Yortusu считается главным в Гагаузии. Он ежегодно собирает десятки тысяч посетителей со всей Молдовы и из других стран.
Фестиваль вина Gagauz Şarap Yortusu демонстрирует уникальную идентичность гагаузов, показывает богатство гагаузской культуры, традиций и обычаев.
Гости фестиваля смогут по достоинству оценить достижения винодельческих предприятий и частных виноделов региона.
На площади будут установлены десятки национальных подворий, где под зажигательную народную музыку, песни и танцы можно будет продегустировать вино и попробовать блюда национальной кухни.
Желающие также смогут стать участниками Винного тура по знаменитым винодельням автономии и посетить этно-туристический комплекс Gagauz sofrasi.
Развлекательная программа в рамках фестиваля начнется 10 ноября на центральной площади Комрата с 10 часов дня и продлится до вечера.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK