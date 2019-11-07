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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона и веб-страница на экране компьютера

Пока вы спали: раздоры в коалиции в Молдове, изменения в мессенджере WhatsApp

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Молдове
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Sputnik Молдова

О событиях ночи читайте в традиционной подборке Sputnik: каждый день на нашем сайте - самые свежие новости.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в вечернем эфире одного из телеканалов дал оценку событиям, происходящим вокруг процедуры выдвижения кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы.

Заседание парламента от 8 июня
© Sputnik / Miroslav Rotari
Генпрокурор раздора, или что будет с союзом социалистов и блока ACUM

Он оценил отмену результатов конкурса на выдвижение кандидатур на должность генерального прокурора Молдовы как политическое шоу. Глава государства заявил, что и другие публичные конкурсы, проводимые правительством республики, были несерьезными и политически мотивированными выдвиженцами блока ACUM. Что будет с союзом социалистов и блока ACUM читайте в обзоре Sputnik>>>

Изменения в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп. Об этом сообщается в блоге компании. Теперь у пользователей появится больше возможностей контролировать приглашения в группы. Так, добавить нового участника в чат нельзя будет без его согласия.

Чтобы активировать эту функцию, пользователю в настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы". Там можно выбирать один из нескольких вариантов порядка добавления в группы – могут ли это делать все пользователи, либо только ваши контакты.

Флаги у здания Европейского парламента в Страсбурге
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Также существует опция "контакты, кроме", которая позволяет "фильтровать" тех, кто именно из собеседников пользователя может приглашать его в чаты.

В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из соглашения.

Как отметил Ермаков, любые решения США по выходу из договоренностей наносят удар по международной безопасности.

"К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века", - констатировал дипломат, заметив, что планы выхода Вашингтона из Договора по открытому небу не стали для Москвы "большим сюрпризом".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия предпринимать какие-то ответные шаги в случае выхода США из соглашения, Ермаков сказал: "Естественно. У нас все готово. Узнаете".

Денежные купюры. Доллары США. Евро
© Sputnik / Mikhail Kutusow
Евро и доллар падают вниз: курс валют на четверг

Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

В Госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывают местные власти.

Около 90% сирийской добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был оплотом и основным источником дохода ИГ*, а сейчас находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Нефть добывается местными властями на благо местных общин. У нас в Госдепартаменте нет указаний от администрации (США. — Прим. ред.) что-либо делать с нефтяными месторождениями", — сказал высокопоставленный представитель ведомства.

Так он ответил на вопрос, рассматривается ли вариант участия американских компаний в добыче сырья в этих районах.

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