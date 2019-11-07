Пока вы спали: раздоры в коалиции в Молдове, изменения в мессенджере WhatsApp

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КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в вечернем эфире одного из телеканалов дал оценку событиям, происходящим вокруг процедуры выдвижения кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы.

Он оценил отмену результатов конкурса на выдвижение кандидатур на должность генерального прокурора Молдовы как политическое шоу. Глава государства заявил, что и другие публичные конкурсы, проводимые правительством республики, были несерьезными и политически мотивированными выдвиженцами блока ACUM. Что будет с союзом социалистов и блока ACUM читайте в обзоре Sputnik>>>

Изменения в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп. Об этом сообщается в блоге компании. Теперь у пользователей появится больше возможностей контролировать приглашения в группы. Так, добавить нового участника в чат нельзя будет без его согласия.

Чтобы активировать эту функцию, пользователю в настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы". Там можно выбирать один из нескольких вариантов порядка добавления в группы – могут ли это делать все пользователи, либо только ваши контакты.

Также существует опция "контакты, кроме", которая позволяет "фильтровать" тех, кто именно из собеседников пользователя может приглашать его в чаты.

В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из соглашения.

Как отметил Ермаков, любые решения США по выходу из договоренностей наносят удар по международной безопасности.

"К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века", - констатировал дипломат, заметив, что планы выхода Вашингтона из Договора по открытому небу не стали для Москвы "большим сюрпризом".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия предпринимать какие-то ответные шаги в случае выхода США из соглашения, Ермаков сказал: "Естественно. У нас все готово. Узнаете".

Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

В Госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывают местные власти.

Около 90% сирийской добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был оплотом и основным источником дохода ИГ*, а сейчас находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Нефть добывается местными властями на благо местных общин. У нас в Госдепартаменте нет указаний от администрации (США. — Прим. ред.) что-либо делать с нефтяными месторождениями", — сказал высокопоставленный представитель ведомства.

Так он ответил на вопрос, рассматривается ли вариант участия американских компаний в добыче сырья в этих районах.

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