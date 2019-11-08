Есть и не чихать - какие продукты укрепят иммунитет жителей Молдовы в холода

Врачи отмечают, что перепады температуры плохо сказываются на иммунитете, поэтому его необходимо поддерживать. Один из способов — правильное питание.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Укрепить иммунитет помогут витамины, в первую очередь, это витамин С. Дефицит витамина С может снижать иммунитет. Если этот уровень витамина поддерживать, то с меньшей вероятностью можно заболеть простудными заболеваниями. Помогут насытить организм витамином С некоторые ягоды и фрукты.

Больше всего витамина С вовсе не в цитрусовых, как принято считать, а в квашеной капусте и болгарском перце.

Квашеная капуста еще и натуральный пробиотик. Она поддерживает микрофлору кишечника.

Модулирует иммунитет через работу пищеварительной системы, выработку иммунных факторов стенкой кишечника. Но люди, имеющие склонность к высокой гипертонии, избыточному весу, могут есть такую капусту без использования соли.

Для восполнения уровня витамина С стоит обратить внимание на темно-зеленые овощи и зелень: шпинат, петрушка. Также нужно есть морковь, брокколи, перец.

Для иммунитета полезен бета-каротин, который содержится в овощах ярких цветов. Это - предшественник витамина А, который уже стимулирует выработку иммунной системой клеток-киллеров, которые убивают микробов. Поэтому бета-каротин — это важная составляющая для поддержания иммунной системы в нашем питании. Употреблять нужно красные, пурпурные, оранжевые, желтые овощи и зелень. Для того чтобы получить достаточно бета-каротина, нужно есть слегка термически обработанные, либо сырые продукты.

Помимо этого для иммунитета важен и уровень витамина Е. Надо получать витамин Е, он находится в составе орехов, растительных масел, в авокадо, цельнозерновом хлебе. Не стоит пренебрегать источниками полноценного белка. Витамина Е и витамина А достаточно в яичных желтках.

Очень важно включать в рацион источники белка, так как белок строит иммуноглобулины, поддерживает те клетки, которые обеспечивают защиту организма. Это рыба, белое мясо птицы, также можно лаконично использовать в более взрослом возрасте говядину, телятину, кролика, а в молодом возрасте это даже обязательно.

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