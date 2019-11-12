Пока вы спали: заседание кабмина Молдовы, предложение Назарбаева, критика Рогозина

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КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Сегодня в 8.00 правительство Молдовы собралось на заседание, на котором планируется рассмотреть текущие вопросы. Тем временем рассмотрение вынесенного фракцией Партии социалистов вотума недоверия намечено на 10.00. На это же время запланирован митинг сторонников блока ACUM, которые по призыву депутатов блока собираются поддержать кабмин Санду.

Подробнее читайте в материале:

День "Х" для Майи Санду: депутаты рассмотрят вотум недоверия правительству>>>

А еще сегодня в мэрию пришел новый столичный градоначальник Ион Чебан. Это его первый рабочий день на новом посту.

Предложение Назарбаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.

"Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", — заявил Назарбаев, которого цитирует РИА Новости.

По словам Назарбаева, украинский лидер уже согласился на встречу на "нейтральной площадке".

Отношения Москвы и Киева остаются напряженными. Украина обвиняет Россию в участии в гражданском конфликте на юго-востоке страны. Москва обвинения отрицает и настаивает на том, что они неприемлемы и голословны.

Моралес улетел из Боливии

Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Ya despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes está bajo la protección del de México. Su vida e integridad están a salvo. pic.twitter.com/qLUEfvciux — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 12 ноября 2019 г.

​Он отметил, что согласно действующим международным конвенциям Моралес находится под защитой Мехико.

"Его жизнь и здоровье вне опасности", — добавил министр.

В воскресенье Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке, а вслед за ним уволились все представители высшего руководства страны.

Строительством космодрома Восточный

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и расходом бюджетных средств, чтобы не допустить новых хищений, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в госкорпорации.

По его словам, выявленные на первом этапе стройки "безобразия" во многом и привели как к расформированию "Спецстроя России" и аресту большинства его руководителей, так и к назначению в "Роскосмос" Рогозина, "который в качестве вице-премьера был основным инструментом президента по борьбе с коррупцией при строительстве космодрома".

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Ранее на совещании с членами правительства Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там до сих пор нет. По его словам, воруют "сотни миллионов".

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