"Прошу поддержки депутатов": кандидат на пост премьер-министра сделал заявление

Кандидат на пост премьер-министра Ион Кику, выступая с трибуны парламента, попросил депутатов поддержать программу и список чиновников нового кабинета министров.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Молдова находится на пороге зимы и совершенно к этому не готова, поэтому страна должна выйти из политического кризиса, заявил кандидат на пост премьер-министра Ион Кику, выступая с трибуны парламента.

"У страны за 32 дня до нового года нет бюджета и налогово-бюджетной политики. Необоснованная отставка кадров парализовали правительственные структуры. Политический кризис может иметь серьезные последствия для всех сфер деятельности. Любой день еще больше усугубит ситуацию. Хочу поблагодарить президента за оказанное доверие и за понимание рисков. Продление кризиса может оказать влияние на реализацию реформы юстиции", - заявил Кику.

По его словам, программа правительства отражает видение мер, которые необходимо принять в ближайшие недели и часы, чтобы восстановить работу центральной власти.

"Учитывая статус миноритарного правительства, назначенного для исправления плачевной ситуации во многих социально-экономических сферах Молдовы, горизонт программы деятельности, которую представляем сегодня, ограничивается по времени до проведения президентских выборов осенью следующего года", - подчеркнул Кику.

"Наша цель в следующем году – инвестиции в инфраструктуру, причем не только 4-5 миллиардов, как это было раньше. У нас есть идеи, как привлечь в следующем году 300 миллионов евро, чтобы восстановить основные дороги – Бельцы-Флорешты, Бельцы-Крива на юге страны, кольцевую дорогу вокруг Кишинева", - пояснил Кику.

Он считает, что очень важно и развитие туризма в Молдове.

© Sputnik / Rodion Proca Правительство, предложенное Ионом Кику

"Не надо далеко ходить, можно посмотреть на соседние страны, которые привлекают миллионы туристов ежегодно. Мы уверены, что можно развивать этот сектор, и это даст эффект. Развитие IT-сферы уже идет, но мы можем еще больше продвинуться в этом направлении", - отметил Кику.

"Что касается социальной части программы правительства, то мы руководствуемся идеей, что не можем изменить к лучшему положение дел в стране, если не обеспечим достойную жизнь социально-уязвимым слоям населения", - обозначил позицию кандидат в премьеры.

В случае поддержки депутатов новое правительство в течение 30 дней разработает детальный план действий.

В предложенный Ионом Кику список вошли следующие министры:

Корнелиу Попович – министр образования, культуры и исследований,

Анатолий Усатый – министр экономики и инфраструктуры,

Фадей Нагачевский – министр юстиции,

Аурел Чокой – министр иностранных дел и европейской интеграции,

Виорика Думбрэвяну – министр здравоохранения, труда и социальной защиты,

Ион Пержу – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды,

Павел Войку – министр внутренних дел,

– министр внутренних дел, Александр Фленкя – вице-премьер по реинтеграции,

Сергей Пушкуца – министр финансов (также Сергей Пушкуца может быть предложен вице-премьером),

– министр финансов (также Сергей Пушкуца может быть предложен вице-премьером), Виктор Гайчук - министр обороны.

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