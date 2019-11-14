"Прошу поддержки депутатов": кандидат на пост премьер-министра сделал заявление

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Молдова находится на пороге зимы и совершенно к этому не готова, поэтому страна должна выйти из политического кризиса, заявил кандидат на пост премьер-министра Ион Кику, выступая с трибуны парламента.
"У страны за 32 дня до нового года нет бюджета и налогово-бюджетной политики. Необоснованная отставка кадров парализовали правительственные структуры. Политический кризис может иметь серьезные последствия для всех сфер деятельности. Любой день еще больше усугубит ситуацию. Хочу поблагодарить президента за оказанное доверие и за понимание рисков. Продление кризиса может оказать влияние на реализацию реформы юстиции", - заявил Кику.
По его словам, программа правительства отражает видение мер, которые необходимо принять в ближайшие недели и часы, чтобы восстановить работу центральной власти.
"Учитывая статус миноритарного правительства, назначенного для исправления плачевной ситуации во многих социально-экономических сферах Молдовы, горизонт программы деятельности, которую представляем сегодня, ограничивается по времени до проведения президентских выборов осенью следующего года", - подчеркнул Кику.
"Наша цель в следующем году – инвестиции в инфраструктуру, причем не только 4-5 миллиардов, как это было раньше. У нас есть идеи, как привлечь в следующем году 300 миллионов евро, чтобы восстановить основные дороги – Бельцы-Флорешты, Бельцы-Крива на юге страны, кольцевую дорогу вокруг Кишинева", - пояснил Кику.
Он считает, что очень важно и развитие туризма в Молдове.
"Не надо далеко ходить, можно посмотреть на соседние страны, которые привлекают миллионы туристов ежегодно. Мы уверены, что можно развивать этот сектор, и это даст эффект. Развитие IT-сферы уже идет, но мы можем еще больше продвинуться в этом направлении", - отметил Кику.
"Что касается социальной части программы правительства, то мы руководствуемся идеей, что не можем изменить к лучшему положение дел в стране, если не обеспечим достойную жизнь социально-уязвимым слоям населения", - обозначил позицию кандидат в премьеры.
В случае поддержки депутатов новое правительство в течение 30 дней разработает детальный план действий.
В предложенный Ионом Кику список вошли следующие министры:
- Корнелиу Попович – министр образования, культуры и исследований,
- Анатолий Усатый – министр экономики и инфраструктуры,
- Фадей Нагачевский – министр юстиции,
- Аурел Чокой – министр иностранных дел и европейской интеграции,
- Виорика Думбрэвяну – министр здравоохранения, труда и социальной защиты,
- Ион Пержу – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды,
- Павел Войку – министр внутренних дел,
- Александр Фленкя – вице-премьер по реинтеграции,
- Сергей Пушкуца – министр финансов (также Сергей Пушкуца может быть предложен вице-премьером),
- Виктор Гайчук - министр обороны.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK