Мэрия Кишинева переедет в другое здание, а Чебан назвал имена заместителей

В ходе заседания оперативных служб мэрии Кишинева, которое прошло в понедельник, столичный градоначальник Ион Чебан заявил о переезде, а также назвал имена своих заместителей.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Мэрия Кишинева в ближайшие несколько месяцев переедет в новое здание. Об этом в соцсетях написал депутат от ПСРМ Гайк Вартанян. Он сообщил, что в ходе сегодняшнего заседания оперативных служб мэрии Ион Чебан заявил о перезде.

"Одно из первых озвученных решений - Ион Чебан объявил, что в ближайшее время, в течение нескольких месяцев мэрия переедет в новое, современное здание – "open space", а историческое здание, где находится мэрия, будет отреставрировано, и в нем будет создан, к примеру, музей современных технологий для детей, туристов или что-то подобное", - отметил Вартанян.

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По его словам, в сегодняшнем здании мэрии, возможно, останутся только протокольный зал и приемная мэра.

Также мэр Кишинева Ион Чебан объявил, кто станет его заместителями.

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По словам Чебана, Виктор Киронда будет заместителем, ответственным за градостроительство и городскую мобильность. Также место заместителя займет Анжела Кутасевич, бывший госсекретарь министерства просвещения, культуры и исследований. Илья Чебан будет заместителем, ответственного за правовую область. Четвертым заместителем станет Инга Ионесий, которая в данный момент является послом Молдовы в Эстонии.

"Нам нужны четыре вице-примара, которые быстро вступят в должность и предложат новые проекты для столицы", - сказал Чебан.

Проект о назначении вице-примаров муниципия Кишинев находится в повестке дня заседания КМС, которое состоится в среду, 20 ноября.

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