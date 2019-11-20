Додон: Россия готова выделить Молдове полумиллиардный кредит

Президент Молдовы Игорь Додон, выступая в среду вечером эфире общественного телеканала "Молдова-1", заявил, что премьер Ион Кику возвращается в Молдову с неплохими новостями.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Россия готова предоставить Молдове кредит в размере 500 миллионов долларов. Эти средства будут направлены для инфраструктурных проектов, заявил в среду президент республики Игорь Додон.

Он отметил, что премьер Ион Кику возвращается в Молдову из Москвы с неплохим результатом.

"Было принято решение открыть кредитную линию на 500 миллионов долларов для инфраструктурных проектов в Молдове. Первый транш в размере 350 миллионов долларов будет переведен в следующем году, на эти деньги мы будем строить дороги, условия получения денег будут обсуждаться на уровне министерств. Но подробно об этом расскажет господин премьер", - сказал Додон в эфире телеканала Moldova 1.

Напомним, что Кику в среду совершил официальный визит в Москву, где встретился с главой правительства России Дмитрием Медведевым. На встрече стороны обсудили актуальные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

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