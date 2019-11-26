Землетрясение в Албании: скажется ли оно на активности Вранчи

На Балканском полуострове произошла серия разрушительных землетрясений. Могут ли они вызвать цепную реакцию в нашем регионе, рассказал сейсмолог.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Во вторник утром в Албании произошло одно из самых сильных за последние десятилетия землетрясений.

Оно имело магнитуду 6,4. Эпицентр был в 30 километрах от столицы Албании Тираны. После сильного толчка последовала череда афтершоков магнитудой выше 5 и около 3. Власти страны сообщили о 18 погибших и 300 раненых.

Эту серию толчков на Балканском полуострове прокомментировал для Sputnik Молдова сейсмолог Ион Илиеш.

"Землетрясений в Албании было порядка 25 со вчерашнего вечера. Некоторые из них зафиксированы сейсмическими станциями в Республике Молдова. Самое сильное было в 4:54 утра по нашему времени с магнитудой 6,6 на глубине десяти километров. Землетрясение уже считается самым сильным за последние 20 лет по некоторым данным", - пояснил специалист.

По словам сейсмолога, тектонические явления, происходящие на малых глубинах близко к поверхности земной коры, очень разрушительны, особенно с такой магнитудой.

Дойдет ли землетрясение до Вранчи и Молдовы

Как уточнил Илиеш, Балканский регион активен с точки зрения сейсмического режима, а также находится недалеко от сейсмической зоны Вранча, где происходят землетрясения, которые затрагивают нашу республику.

"Что происходит на Балканах, в том числе в Албании, оно все в рамках земной коры и вряд ли может влиять на глубинный очаг Вранча. Но не исключено, что оно может сгенерировать землетрясение в Румынии. Как показывает статистика, редко когда в нашем регионе бывают такие случаи, но Вранча может преподнести сюрприз. Трудно что-то сказать в этом плане и сделать точные выводы", - заявил эксперт.

Говоря о влиянии балканских землетрясений на активности Вранчи, Илиеш подчеркнул, что могло бы произойти землетрясение, если бы в сейсмической зоне в Румынии была накоплена подземная энергия.

В соцсетях появились кадры разрушительного землетрясения в Албании>>>

"Если бы во Вранче было накоплено подземное напряжение, то тогда может эти поверхностные землетрясения, которые происходили в Албании, могли бы стать спусковым механизмом. Но вот уже более 15 часов ничего не происходило и надеемся, что ничего серьезного и не случится", - сказал собеседник.

Как накапливается и выделяется энергия

Специалист рассказал, что при мощном землетрясении происходит серьезный выброс энергии. Иногда после основного удара происходит еще ряд толчков, а иногда случается продолжительная пауза.

Как отметил эксперт, когда выделяется большая энергия, то очаг утихает и лишь затем в результате движения земной коры и тектонических плит эта энергия накапливается заново.

Как считает Илиеш, она либо будет генерироваться дальше, либо продолжит выделяется маленькими порциями в виде слабых землетрясений. "То, что мы сейчас видим на Балканах, это продолжающиеся землетрясения в том районе, которые как бы разряжают этот очаг", - пояснил эксперт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK