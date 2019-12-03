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Дорога

На севере Молдовы выпал снег: какова ситуация в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
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В северных районах страны выпал снег. Дороги покрылись снегом на несколько сантиметров. В связи с этим полиция призывает водителей быть внимательными

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В понедельник вечером и в ночь на вторник во многих северных районах республики выпал снег. В некоторых населенных пунктах слой снега достигает десяти сантиметров – это видно на фотографиях, которые выложили в социальных сетях жители.

В Кишиневе дороги покрыты тонким слоем льда, что не затрудняет движение автомобилистам.

Утром в 7.00 в Кишиневе было 2 градуса тепла, а дорожное движение спокойным. Трафик усилился к 8.00.

Национальный инспекторат патрулирования (НИП) и Генинспекторат полиции призывает всех водителей не выезжать на дороги, если их автомобили не экипированы зимней резиной.

"Адаптируйте свое вождение к зимнему сезону, увеличивайте расстояние между автомобилями, снижайте скорость, будьте аккуратны при обгоне. Не забывайте, что на заснеженных дорогах любой маневр требует повышенного внимания, будьте бдительны!", - такое сообщение направили в полиции ко всем автолюбителям.

На вторник, 3 декабря, синоптики прогнозируют слабый снег по всей стране.

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Теги:
полиция, Кишинев, Молдова, снег


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