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Vama temporară ”Palanca”

В еще одной государственной структуре Молдовы будет новое руководство

© Photo: Serviciul Vamal
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20191203/28409992/V-Tamozhennoy-sluzhbe-Moldovy-novoe-rukovodstvo.html

Вице-премьер республики Сергей Пушкуца попросил нового руководителя Таможенной службы Серджиу Бурдужу следить за стабильностью доходов ведомства.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Вице-премьер Сергей Пушкуца представил сотрудникам Таможенной службы Молдовы нового директора, им стал Серджиу Бурдужа.

В ходе короткого заседания, вице-премьер озвучил ожидания правительства от нового руководителя службы.

"В связи с тем, что Таможенная служба работает практически по всей территории страны и взаимодействует как с экономическими агентами, так и с физическими лицами, прошу работать строго в соответствии с законом. Прошу приложить все усилия, чтобы все процедуры в Таможенной службе были честными и дружелюбными", - сказал Пушкуца.

Пушкуца также отметил важность этой государственной структуры для бюджета страны и попросил нового руководителя следить, чтобы показатели доходов службы не падали, а даже выросли, где есть возможность.

Таможенный КПП, архивное фото.
© Photo: Guvernul Republicii Moldova
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Новый директор Таможенной службы Серджиу Бурдужа ранее работал в Министерстве финансов. Там он занимал должность советника, а также начальника отдела контроля финансов и аудита.

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Еще он работал в Службе информации и безопасности (СИБ) и Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

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Теги:
Таможенная служба Молдовы, Сергей Пушкуца


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