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Троллейбус

Полиция и инспекторы проводят в Кишиневе спецоперацию

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
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Троллейбусы и автобусы находятся под пристальным вниманием Национального инспектората патрулирования (НИП).

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Агенты по патрулированию вместе с инспекторами Национального агентства автотранспорта начали операцию "Автобус", в рамках которой проверят весь общественный транспорт Молдовы. Мероприятия продлятся до 15 декабря.

Троллейбус.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Хотим, чтобы каждый пассажир мог доехать до места назначения в безопасности. В связи с этим, инспекторы проверят, в каких условиях перевозят пассажиров, соблюдаются ли водителями правила дорожного движения, а также техническое состояние транспортных средств", - говорится в сообщении НИП.

Как отметили в ведомстве, особое внимание будет уделено ситуации с пассажиропотоком в общественном транспорте: не превышает ли количество пассажиров допустимую норму.

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Пройдут также тщательные проверки школьных автобусов.

Мероприятие проходит на территории всей страны. Его главная цель - понизить количество аварий с участием общественного транспорта.

С начала года в стране произошло 205 таких ДТП.  В них погибли 15 человек, еще 286 получили травмы разной степени тяжести.

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Теги:
Молдова, общественный транспорт, проверки, ДТП


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