Полиция и инспекторы проводят в Кишиневе спецоперацию

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Агенты по патрулированию вместе с инспекторами Национального агентства автотранспорта начали операцию "Автобус", в рамках которой проверят весь общественный транспорт Молдовы. Мероприятия продлятся до 15 декабря.

"Хотим, чтобы каждый пассажир мог доехать до места назначения в безопасности. В связи с этим, инспекторы проверят, в каких условиях перевозят пассажиров, соблюдаются ли водителями правила дорожного движения, а также техническое состояние транспортных средств", - говорится в сообщении НИП.

Как отметили в ведомстве, особое внимание будет уделено ситуации с пассажиропотоком в общественном транспорте: не превышает ли количество пассажиров допустимую норму.

Кишиневцы возмущены возможным повышением цен на проезд в общественном транспорте>>>

Пройдут также тщательные проверки школьных автобусов.

Мероприятие проходит на территории всей страны. Его главная цель - понизить количество аварий с участием общественного транспорта.

С начала года в стране произошло 205 таких ДТП. В них погибли 15 человек, еще 286 получили травмы разной степени тяжести.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK