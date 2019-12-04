Состав Высшего совета магистратуры может претерпеть изменения

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Количество судей в Высшем совете магистратуры Молдовы (ВСМ) может вырасти с 12 до 15. Такие изменения вступят в силу, если их утвердит высший законодательный орган Республики Молдова.
Новый проект закона с поправками подготовил кабинет министров. Объявил о необходимости изменения закона министр юстиции Фадей Нагачевский.
По его словам, новый проект решили написать после того, как предыдущий (от правительства Майи Санду) был оспорен несколькими депутатами.
"Были беседы с судьями и экспертами в области права, чтобы найти подходящую формулу для нового проекта. Он на базе старой концепции, но его должны одобрить в парламенте", - пояснил Нагачевский.
По его словам, новый проект – это продолжение идей, продвигаемых предыдущим правительством, но с определенными модификациями. Главная из них – увеличение количества судей.
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Согласно проекту, добавят одного делегата от Генерального собрания судей и двух - из академической среды.
В то же время поправки предоставляют новые условия для потенциальных членов ВСМ, заседания этой структуры будут открытыми, а решения ведомства могут быть обжалованы в Апелляционном суде.
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