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Grigore Novac

Какому прокурору благодарен Григорий Новак

© Sputnik / Osmatesco
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20191205/28427058/kakomu-prokuroru-blagodaren-grigoriy-novak.html

По мнению депутата социалиста, последний глава Генеральной прокуратуры Думитру Робу заслуживает уважения, и объяснил почему.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Думитру Робу покинул пост и.о. генерального прокурора после того, как новый глава Генпрокуратуры Александр Стояногло вступил в должность.

Депутат от партии социалистов Григорий Новак заявил для Sputnik Молдова, что Думитру Робу хорошо выполнял свою работу на своем посту, даже несмотря на то, что получил эту должность благодаря тогдашнему министру внутренних дел Андрею Нэстасе.

"Он занял эту должность в сложное время, тогда не каждый имел смелость прийти в Генпрокуратуру. Он пришел и очень убедительно назвал все вещи своими именами. Восхищаюсь этим прокурором", - заявил Григорий Новак в эфире программы "Logica Puterii" на радио Sputnik Молдова.

Напомним, что Думитру Робу был назначен временным генеральным прокурором Республики Молдова 30 июля 2019 года.

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Думитру Робу обратился с запросом в КС — судьи под угрозой

Додон одобрил решение ВСП предложить Стояногло на должность генпрокурора>>>

Президент Игорь Додон подписал указ вскоре после того, как 78 депутатов проголосовали за Робу по предложению юридической комиссии парламента. Проект был зарегистрирован в парламенте депутатами Александром Слусарем, Игорем Гросу и Владом Батрынчей

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Теги:
Генпрокуратура РМ, Думитру Робу, Григорий Новак


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