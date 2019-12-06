Сколько граждан Молдовы получают зарплату "в конвертах" и где больше безработицы

В Республике Молдова показатель безработицы 4 %. Большего всего безработица затрагивает жителей городов. Около 10% работающих, получают зарплату "в конвертах".

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Рабочая сила в Республике Молдова, которая включает в себя и занятых людей, и безработных, составляет всего 948 тысяч человек, сообщили в Национальном бюро статистики.

"Трудоустроенных людей порядка 910 тысяч, мужчин среди них 51%, женщин - 49%. Из числа всех трудоустроенных, 54,3% работают в сельской местности, а 45,7% - в городской. Около 38 тысяч граждан Молдовы не заняты, среди них больше мужчин (52%)", - такие данные за третий квартал года приводят в ведомстве .

Как показывает статистика, городские жители страдают от безработицы в большей степени (4,6%), нежели сельское население (3,4%).

У мужчин общий уровень безработицы 4,1%, у женщин - 3,9%.

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Среди молодежи 15-24 лет безработица составляет 11,3%, а среди людей старше 15-29 лет этот показатель ниже - 8,4%.

Зарплату "в конвертах" получали 9,6% из всех работающих, а больше всего таким образом выдают зарплату в области сельского хозяйства (54,9%), строительства (14,7%), торговли (14,1%) и промышленности (3,8%).

Нелегальное трудоустройство составляем 8,7%. Практика устройства на работу без заключения контракта, а только по устной договоренности чаще встречается среди мужчин (10,9%), нежели женщин (6,8%).

Больше всего трудоустройства по устному соглашению в сельскохозяйственной сфере (52,1%), строительстве (18,0%), торговле (13,4%) и промышленности (3,6%).

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