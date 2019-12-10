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Президентура РМ

Игорь Додон назначил нового советника по внешней политике

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20191210/28498689/Igor-Dodon-naznachil-novogo-sovetnika-po-vneshney-politike.html

Игорь Додон поблагодарил экс-посла Еуджена Караса, который принял предложение работать в администрации президента.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik, Анна Руссу. У президента Молдовы Игоря Додона новый советник по внешней политике, им стал экс-посол РМ в Евросоюзе Еуджен Карас.

Как написал глава республики на своей страничке в Facebook, он подписал во вторник соответствующий Указ.

"Поблагодарил господина посла за готовность работать в администрации президента. Дал высокую оценку дипломатическому опыту Еуджена Караса и имеющемуся у него потенциалу", - написал Додон.

Президент выразил уверенность в том, что данное назначение окажет содействие укреплению отношений Республики Молдова со стратегическими партнерами и проведению взвешенной внешней политики.

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