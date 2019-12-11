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Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов

Додон встретился с послом России: что они обсудили

© Photo : Facebook / Dodon Igor
В Молдове
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Sputnik Молдова
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Президент Молдовы Игорь Додон намерен посетить Российскую Федерацию 18-20 декабря, детали поездки стали основной темой беседы.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в РМ Олегом Васнецовым.

Как сообщил глава государства на своей странице в Facebook, темой беседы стал его предстоящий рабочий визит в Москву. 

"Рассмотрели детали запланированного на 18-20 декабря рабочего визита в Россию, где я проведу двусторонние встречи и приму участие в неформальных саммитах Евразийского Экономического союза и Содружества Независимых Государств", - написал президент. 

Олег Васнецов
© Photo : Serviciul de presă al Președinției Republicii Moldova
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Помимо этого Додон и Васнецов обсудили текущие вопросы двусторонней повестки.

Стороны отметили, что в уходящем году партнерство Молдовы и России стабильно укреплялось. 

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"Вместе с тем, указали на наличие значительного потенциала развития и подчеркнули необходимость дальнейшего углубления связей", - заключил президент Молдовы. 

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Теги:
Республика Молдова, Российская Федерация, Олег Васнецов, Ион Додон


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