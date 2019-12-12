Губительный алкоголь: мужчина застрелил своего пасынка

В Молдове произошло очередное страшное преступление, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Мужчина отправится на скамью подсудимых за убийство своего пасынка, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, все произошло 23 сентября в селе Кэрпинены Хынчешского района.

"Мужчина 45 лет после употребления алкоголя, без видимой причины спровоцировал конфликт со своим 18-летним пасынком. Затем, когда конфликт стал выходить из-под контроля, мужчина взял охотничье ружье и выстрелил пасынку в грудь", - говорится в сообщении ведомства.

Молодой человек скончался в течение получаса. Медики, вызванные соседями, не смогли спасти ему жизнь.

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Как выяснилось, оружие мужчина хранил нелегально. Прокуроры требуют для обвиняемого от 15 до 20 лет тюремного заключения за убийство члена семьи.

Мужчина ранее не имел проблем с законом. Он был официально трудоустроен и содержал трех детей, самым старшим был погибший молодой человек. Супруга обвиняемого находится за границей на заработках. Погибший был ее ребенком от первого брака.

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