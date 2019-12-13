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Президент Молдовы Игорь Додон, иллюстративное изображение

Додон обсудил важность возврата денежных средств в Нацбанк

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20191213/28540626/Dodon-obsudil-vazhnost-vozvrata-denezhnykh-sredstv-v-Natsbank.html

Сохранение финансовой стабильности, реформирование банковской системы, возврат украденных денег - эти и другие вопросы обсудил президент с сотрудниками Национального банка в ходе своего визита в учреждение.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik, Анна Руссу. Президент Молдовы Игорь Додон посетил Национальный банк Молдовы, где провел дискуссии с сотрудниками учреждения на предмет его деятельности и функционирования банковской системы страны. Глава государства высоко оценил вклад банковского учреждения в сохранение финансовой стабильности в стране. Он заверил собравшихся в том, что регулятор банковской системы останется независимым и транспарентным органом в соответствии с международными стандартами и не будет вовлечен в политические игры.

"Мы обсудили вопрос реформирования банковской системы. Этот процесс в самом разгаре и осуществляется Национальным банком с большой ответственностью, что продиктовано необходимостью вследствие банковской аферы. Подчеркнул, что окажу поддержку команде НБМ в деле создания прозрачной, крепкой, надежной, эффективной и безопасной системы",- написал Додон на своей странице в Facebook.

В ходе беседы с сотрудниками Нацбанка президент подчеркнул важность возврата выведенных из финансово-банковской системы денег. Он заверил команду НБМ в готовности администрации президента совместно с правительством и парламентом оказать необходимую помощь, в том числе через изменение законодательства.

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