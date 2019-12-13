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Туман в Кишиневе

Кишинев туманный: на дорогах пробки, общественный транспорт переполнен

© Sputnik / Липовая Юлия
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20191213/28541117/Kishinev-tumannyy-na-dorogakh-probki-obschestvennyy-transport-perepolnen.html

Кишинев погрузился в туман. Из-за пониженной видимости водители ездят очень медленно, а общественный транспорт запаздывает и приезжает на остановки переполненный пассажирами.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Пятница в Кишиневе выдалась туманной и холодной. По прогнозам Государственной гидрометеослужбы, 13 декабря температура воздуха днем составляет от +4 до +7 градусов. 

В столице образовался густой туман, что серьезно понизило видимость.

Помимо этого, из-за повышенной влажности дорожное полотно мокрое. В связи с этим водители сбрасывают скорость движения, что тормозит весь трафик.

По данным службы Infotrafic, в пятницу вечером в городе зафиксировано множество заторов на дорогах. Самые загруженные участки на Буюканах на кругу: пересечение проспекта Штефан чел Маре и улиц Ион Крянгэ. Тяжело ездит транспорт и в сегменте улиц Албишоара, Колумна и Михай Витязул. 

Крайне загружены практически все улицы центра столицы: проспект Штефан чел Маре, улицы Василе Александри, митрополит Варлаам, Букурешть и другие. 

Кишинев накрыло туманом: на дорогах пробки, люди опаздывают на работу>>>

На Ботанике тяжело проехать улицу Чуфля и виадук. На Чеканах пробки на кругу близ табачного завода. 

На Рышкановке транспорт плохо проезжает круг на улицах Алеку Руссо, Киевской и Московском проспекте.

Работа общественного транспорта

Такая сложная ситуация на дорогах внесла свои коррективы в работу общественного транспорта. Все троллейбусы и автобусы подъезжают к остановкам с опозданием и уже полные людей. 

Служба Infotrafic призывает всех водителей быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения. 

Несколько советов для водителей, как вести машину в туман: 

  • адаптировать скорость движения согласно ПДД;
  • использовать противотуманные фары;
  • сохранять дистанцию между автомобилями;
  • не парковаться таким образом, чтобы создавать препятствие для дорожного движения;
  • не въезжать на перекрестки в случае, если на них образовались заторы или движение затруднено;
  • проявлять максимум терпения и дисциплины, не допускать нарушений ПДД

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Теги:
Кишинев, туман


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