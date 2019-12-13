Кишинев туманный: на дорогах пробки, общественный транспорт переполнен

Кишинев погрузился в туман. Из-за пониженной видимости водители ездят очень медленно, а общественный транспорт запаздывает и приезжает на остановки переполненный пассажирами.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Пятница в Кишиневе выдалась туманной и холодной. По прогнозам Государственной гидрометеослужбы, 13 декабря температура воздуха днем составляет от +4 до +7 градусов.

В столице образовался густой туман, что серьезно понизило видимость.

Помимо этого, из-за повышенной влажности дорожное полотно мокрое. В связи с этим водители сбрасывают скорость движения, что тормозит весь трафик.

По данным службы Infotrafic, в пятницу вечером в городе зафиксировано множество заторов на дорогах. Самые загруженные участки на Буюканах на кругу: пересечение проспекта Штефан чел Маре и улиц Ион Крянгэ. Тяжело ездит транспорт и в сегменте улиц Албишоара, Колумна и Михай Витязул.

Крайне загружены практически все улицы центра столицы: проспект Штефан чел Маре, улицы Василе Александри, митрополит Варлаам, Букурешть и другие.

Кишинев накрыло туманом: на дорогах пробки, люди опаздывают на работу>>>

На Ботанике тяжело проехать улицу Чуфля и виадук. На Чеканах пробки на кругу близ табачного завода.

На Рышкановке транспорт плохо проезжает круг на улицах Алеку Руссо, Киевской и Московском проспекте.

Работа общественного транспорта

Такая сложная ситуация на дорогах внесла свои коррективы в работу общественного транспорта. Все троллейбусы и автобусы подъезжают к остановкам с опозданием и уже полные людей.

Служба Infotrafic призывает всех водителей быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения.

Несколько советов для водителей, как вести машину в туман: