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Președintele Igor Dodon și Vadim Ceban, preşedintele Consiliului de Administraţie al SA „Moldovagaz”

Что будет с поставками газа: президент провел встречу с главой Moldovagaz

© Facebook / Igor Dodon
В Молдове
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Sputnik Молдова
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Игорь Додон обсудил с Вадимом Чебанов ситуацию вокруг завершения работ, направленных на обеспечение поставок газа в режиме реверса по Трансбалканскому коридору.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон провел в пятницу рабочую встречу с председателем правления АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном. 

Газораспределительная станция
© Sputnik / Егор Еремов
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Чебан проинформировал президента о результатах рабочего заседания, которое состоялось 12 декабря в Брюсселе с участием всех операторов транспортировки газа по Трансбалканскому коридору. На заседании была рассмотрена ситуация вокруг завершения работ, направленных на обеспечение поставок газа в режиме реверса по этому коридору. 

"Было достигнуто соглашение об увеличении реверсных поставок необходимого для Республики Молдова объема газа, покрывающего все нужды потребителей. Речь идет примерно о 15 миллионов кубометров в сутки", - говорится в сообщении президента на его страничке в Facebook.

По данным Чебана, для реализации этого соглашения операторы из Болгарии и Румынии должны изменить договоры о межсетевом соединении в Негру-Водэ и, соответственно, в Кардаме.

Кроме того, как отметил Додон, в разработке находится договор о межсетевом соединении между румынским "Трансгазом" и украинским оператором системы транзита газа для газоизмерительной станции "Исакча-1/Орловка".

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"Ожидается, что румынская и украинская стороны в ближайшее время доработают текст Договора и подпишут его. Сразу после этого подписания Молдова будет готова к получению природного газа в реверсном режиме. Параллельно составляются договоры о межсетевом соединении и транспортировке газа с Украиной; подписание этих документов ожидается в ближайшее время", - говорится на странице президента. 

Игорь Додон напомнил, что на следующей неделе совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, где пройдет ряд встреч с официальными лицами РФ, в том числе с Алексеем Миллером, главой ПАО "Газпром".

По словам президента, в Москве он планирует поговорить о проблеме обеспечения Молдовы природным газом, включая внесение изменений по продлению Контракта на поставку газа в нашу страну сроком на три года.

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Теги:
Вадим Чебан, Игорь Додон, Кишинев, "MoldovaGaz"


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