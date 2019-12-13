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Еще в одном госведомстве Молдовы новый руководитель

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
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В молдавской исполнительной власти очередное назначение: на этот раз названо имя нового главы Органа гражданской авиации.

КИШИНЕВ, 13 дек -  Sputnik. Назначен новый директор Органа гражданской авиации, им стал Евгений Коштей. Соответствующий приказ подписал в пятницу министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый. 

Национальное агентство по регулированию в энергетике
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как сообщили в официальном релизе ведомства, новый руководитель отобран в рамках конкурса, объявленного Минэкономики.

"Евгений Коштей имеет большой опыт работы в области гражданской авиации, ранее занимал должности директора Euro Aviation Consulting Team LTD, директора Tandem Aero и заместителя директора MoldATSA (в 2008-2009 годах)", - говорится в сообщении.

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Известно, что Коштей уже работал в Органе гражданской авиации, последовательно занимая должности главного специалиста Управления внешних отношений, а также начальника Управления международных отношений. Помимо этого он занимал и должность советника директора Органа гражданской авиации.

С начала сентября и до настоящего времени должность исполняющего обязанности директора Органа гражданской авиации занимал Александр Фити.

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Теги:
Молдова, Орган гражданской авиации


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