Еще в одном госведомстве Молдовы новый руководитель

В молдавской исполнительной власти очередное назначение: на этот раз названо имя нового главы Органа гражданской авиации.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Назначен новый директор Органа гражданской авиации, им стал Евгений Коштей. Соответствующий приказ подписал в пятницу министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый.

Как сообщили в официальном релизе ведомства, новый руководитель отобран в рамках конкурса, объявленного Минэкономики.

"Евгений Коштей имеет большой опыт работы в области гражданской авиации, ранее занимал должности директора Euro Aviation Consulting Team LTD, директора Tandem Aero и заместителя директора MoldATSA (в 2008-2009 годах)", - говорится в сообщении.

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Известно, что Коштей уже работал в Органе гражданской авиации, последовательно занимая должности главного специалиста Управления внешних отношений, а также начальника Управления международных отношений. Помимо этого он занимал и должность советника директора Органа гражданской авиации.

С начала сентября и до настоящего времени должность исполняющего обязанности директора Органа гражданской авиации занимал Александр Фити.

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