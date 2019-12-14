11:06 14 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.32
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.74
Поиск
доступ запрещен полиция

Пока вы спали: ложная тревога, рекорд Трампа и приговор по делу кота-наркокурьера

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (307)
133 0 0

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Пятница 13-е едва не стала кошмарной для 800 работников румынского завода Continental Tyres (Тимишоара). Впрочем, и приятного было мало: их внезапно эвакуировали поздно вечером, после того как поступил звонок о трех заложенных бомбах. 

Обыски
© Sputnik / Miroslav Rotari
Масштабные обыски в Молдове: проверки прошли в домах девяти банкиров

Аврора Войчила, пресс-секретарь полицейской инспекции округа Тимиш, в интервью журналистам сообщила, что на вызов о бомбе оперативно отреагировала пиротехническая группа. Специалисты    выехали на место происшествия, провели проверки.

"В течение нескольких часов они искали взрывные устройства, и в итоге оказалось, что это чья-то плохая шутка. Вызов ложный", - отметила Войчила.

Телефонного террориста ищут.

Посчитали твитты Трампа

Президент США Дональд Трамп 12 декабря установил личный рекорд по использованию Twitter в течение одного дня с момента вступления в должность. Трамп разразился более чем 120 твитами или ретвитами за 24 часа, передает издание The Hill.

Arest
© CC0 / Pixabay / 4711018
Продажа через Telegram: мужчина пойдет под суд за торговлю наркотиками

Твиты президента в течение всего дня начинались и заканчивались критикой демократов, проводящих расследование по его импичменту. Предыдущий "твиттеровский" рекорд Трампа -  105 постов, установленный несколькими днями ранее.

За кота и преступление ответили

В Тульской области России вынесен приговор по делу "кота-наркокурьера". Фигуранты получили от 13,5 до 17 лет колонии строго режима, передает Российская газета с ссылкой на пресс-службу местного суда суда. 

Кошка-наркокурьер пыталась доставить "товар" в тюрьму - видео>>>

На скамье подсудимых трое: автор плана по использованию кота, выросшего в колонии, в качестве наркокурьера, курьер, покупавший наркотики на воле и поместивший их в ошейник кота, и водитель с машиной, который должен был доставить человека и кота к лазу в заборе. Хитроумный план провалился — в июле 2018 года подельников задержали с поличным у того самого кошачьего лаза.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Самое интересное за ночь (307)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Очередной этап образовательного проекта SputnikPro прошел в Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова.
Интересные вопросы, компетентные ответы: SputnikPro в Кишиневе - фото
Захарова о вере Приднестровья в Россию: Есть литература, а есть реалии дня
Захарова о вере Приднестровья в Россию: есть литература, а есть реалии дня
Инфографика: Безработица в странах СНГ
Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться