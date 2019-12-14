Пока вы спали: ложная тревога, рекорд Трампа и приговор по делу кота-наркокурьера

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Пятница 13-е едва не стала кошмарной для 800 работников румынского завода Continental Tyres (Тимишоара). Впрочем, и приятного было мало: их внезапно эвакуировали поздно вечером, после того как поступил звонок о трех заложенных бомбах.
Аврора Войчила, пресс-секретарь полицейской инспекции округа Тимиш, в интервью журналистам сообщила, что на вызов о бомбе оперативно отреагировала пиротехническая группа. Специалисты выехали на место происшествия, провели проверки.
"В течение нескольких часов они искали взрывные устройства, и в итоге оказалось, что это чья-то плохая шутка. Вызов ложный", - отметила Войчила.
Телефонного террориста ищут.
Посчитали твитты Трампа
Президент США Дональд Трамп 12 декабря установил личный рекорд по использованию Twitter в течение одного дня с момента вступления в должность. Трамп разразился более чем 120 твитами или ретвитами за 24 часа, передает издание The Hill.
Твиты президента в течение всего дня начинались и заканчивались критикой демократов, проводящих расследование по его импичменту. Предыдущий "твиттеровский" рекорд Трампа - 105 постов, установленный несколькими днями ранее.
За кота и преступление ответили
В Тульской области России вынесен приговор по делу "кота-наркокурьера". Фигуранты получили от 13,5 до 17 лет колонии строго режима, передает Российская газета с ссылкой на пресс-службу местного суда суда.
Кошка-наркокурьер пыталась доставить "товар" в тюрьму - видео>>>
На скамье подсудимых трое: автор плана по использованию кота, выросшего в колонии, в качестве наркокурьера, курьер, покупавший наркотики на воле и поместивший их в ошейник кота, и водитель с машиной, который должен был доставить человека и кота к лазу в заборе. Хитроумный план провалился — в июле 2018 года подельников задержали с поличным у того самого кошачьего лаза.
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