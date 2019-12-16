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Бездомная собака

В Молдове подтвердили еще четыре случая опасного вируса

© CC0 / Pixabay / andresstoro
В Молдове
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Sputnik Молдова
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В Республике Молдова продолжают фиксировать новые случаи заболевания бешенством у домашних животных.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. На территории Республики Молдова в период с 7 по 12 декабря зарегистрировали четыре случая бешенства у животных, об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Дикая лисица
© Sputnik / Алексей Даничев
За месяц в Молдове выявлены еще девять случаев бешенства

Как отметили в агентстве, бешенство было выявлено у двух коров в Сорокском и Фалештском районах, а также у лисы в Страшенском районе, и у собаки в Резинском районе.

Напомним, что бешенство – болезнь, вызванная вирусом (рабивирус), поражающим головной и спинной мозг как у животных, так и у людей. Вирус бешенства устойчив в сухих условиях при пониженных температурах. Уязвим под ультрафиолетом, а также разрушается при температуре 600 градусов по Цельсию. Также он чувствителен к спирту, четвертичным аммониевым соединениям и кислым средам. Вирус бешенства может передаваться через слюну при укусе.

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Помимо случаев бешенства в Молдове, агентство привело некоторую статистику Всемирной организации по охране здоровья животных другого опасного заболевания.

По данным организации, в некоторых странах в вышеуказанный период зафиксировали несколько случаев африканской чумы свиней. Речь идет о Румынии, Венгрии, Литве и России.

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Теги:
Молдова, бешенство


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