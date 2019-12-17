Какая марка машины в 2019 году стала самой популярной в Молдове

У жителей Молдовы растет аппетит на новые машины. Дилеры в нашей стране увеличили свои доходы на 7,5 процентов в период с января по ноябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Продажи новых автомобилей в Молдове достигли 6077 единиц за 11 месяцев. Это на 7,5 процентов больше, чем за тот же период в 2018 году и на 25 процентов выше, чем в 2017 году.

В то же время, в этот период было продано 26600 поддержанных машин. Из этого числа автомобилей примерно половина уже прослужили своим прошлым владельцам по 8-10 лет.

Самая популярная марка у жителей Молдовы – румынская Dacia. С начала года порядка 1250 новых автомобилей были проданы в нашей стране. Наиболее продаваемая модель этой марки – Logan (482) и Duster (414).

Модель Lada, которая была лидером продаж долгое время, достигла показателя лишь в 21 единицу (именно столько машин продали).

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Skoda вторая самая популярная автомобильная марка в Молдове (791), третью строчку заняла Toyota (577).

Гибридные авто подорожают

"Изменение налоговых льгот увеличит стоимость гибридных автомобилей и сделает их менее привлекательными для потребителей, что приведет к снижению спроса на такие машины. Это также окажет негативное влияние с экологической точки зрения - количество эко-автомобилей уменьшится, а импорт традиционных вырастет", - так прокомментировал ситуацию редактор портала piataauto.md Денис Годорозя.

Люксовые авто в тренде

Дилеры премиальных и роскошных автомобилей также добились хороших продаж в этом году. Mercedes-Benz увеличил свои продажи более чем на 20 процентов, продав около 290 автомобилей. Prosche увеличил продажи на 30 процентов, достигнув цифры в 78 проданных авто.

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В январе-ноябре 2019 года было продано более 170 автомобилей BMW, более 100 единиц марки Land Rover, 67 автомобилей Lexus, 33 машины Jaguar и Rolls Royce Cullinan.

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