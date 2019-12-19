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Газовая плита

Молдова готова принимать поставки газа по реверсу

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20191219/28596258/moldova-gotova-prinimat-postavki-gaza-po-reversu.html

Наша республика обеспечила все технические условия для получения "голубого топлива" через Трансбалканский коридор.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Закончены работы по реабилитации газоизмерительной станции (ГИС) "Каушаны". Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Официально: "Молдовагаз", "Молдоватрансгаз" и "Тираспольтрансгаз" закончили все работы по реконструкции газоизмерительной станции (ГИС) "Каушаны". С подключением этой станции станет возможным поставлять в Республику Молдова природный газ в реверсном режиме", - написал Чебан.

Таким образом Молдова имеет альтернативный путь поставки природного газа для всех потребителей страны.

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© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
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Стоимость ремонтных работ достигает десяти миллионов леев. Весь процесс уложился в 20 дней.

Газ в Молдову пойдет через Турцию, Болгарию, Румынию, Украину, что позволит обеспечить "голубым топливом" порядка 700 тысяч потребителей в нашей стране. 

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Теги:
Вадим Чебан, поставки газа, реверс, газ


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