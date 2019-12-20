Молдавские журналисты поддержали коллег из Sputnik Эстония

Журналисты в Молдове продолжают поддержку своих коллег в Эстонии. По их мнению, международные структуры должны вмешаться и решить ситуацию в пользу сотрудников Sputnik Эстония.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. То, с чем столкнулись журналисты Sputnik Эстония - есть не что иное, как настоящее лицо "европейской демократии", заявил для Sputnik Молдова директор телеканала Accent TV Станислав Выжга.

Накануне стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". Поводом для этих действий эстонские власти называют санкции, введенные Евросоюзом в марте 2014 года из-за событий на Украине.

"Сегодня в мире мы наблюдаем схватку за главный ресурс – влияние. А это означает и борьбу с теми, чья позиция и взгляды не вписываются в стратегию глобального оболванивания человечества. Журналисты агентства Sputnik Эстония, их работа, да и сам факт существования (редакции- прим.), видимо кому-то не дает покоя", - отметил Станислав Выжга.

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По его мнению, из стран Балтии и Восточной Европы сделали политический авангард борьбы с правдой и историей.

"Осталось взять последний рубеж, последний редут, стоящий на страже свободы слова и правды. Где же та самая "свобода слова"? Эту свободу в Эстонии сегодня объявили вне закона!", - добавил он.

Собеседник выразил уверенность, что коллег в Эстонии не оставят один на один с произволом эстонских властей, а также пожелал журналистам стойкости духа и верности своему призванию.

Журналист Юлия Семёнова считает, что сложившаяся в Эстонии ситуация не является из ряда вон выходящей. Ведь, по ее словам, во многих странах постсоветского пространства наблюдается давление на прессу в той или иной степени, особенно с 2014 года, когда возник новый виток конфронтации между странами Запада и Россией.

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"Это очень неприятно и странно, считаю, что международные организации должны обратить внимание на эту ситуацию, потому что нарушается основной демократический принцип – это право человека на получение информации, объективной и достоверной. Если информационное агентство Sputnik работает в соответствии с эстонским законодательством, то я вообще не понимаю, какое отношение к ним имеет полиция и почему на них давят", - подчеркнула для Sputnik Молдова Семёнова.

Собеседница отметила, что Эстония ее очень удивила во всей этой истории. Потому что, побывав там некоторое время назад, у журналистки сложилось впечатление об Эстонии, как о европейской стране, где есть свобода слова и нет жесткой цензуры.

"В этом контексте ситуация с тем, то сейчас давят на корреспондентов Sputnik Эстония для меня стала неожиданной. Это чисто политическое дело. Опять журналистов втягивают в эти политические игры. Не понимаю, почему молчит эстонский Совет прессы", - сказала Семёнова.

Она выразила убежденность, что международные структуры отреагируют и правильно, в пользу журналистов: "Международные структуры обычно защищают права человека, а тут нарушены и профессиональные права журналистов и права потребителей".

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