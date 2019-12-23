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Примэрия Кишинева

Ион Чебан принял вице-примара Бухареста

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20191223/28644576/ion-ceban-prinyal-vitse-primara-bucuresti.html

Две столицы намерены продолжать ряд совместных проектов и укреплять сотрудничество в разных сферах.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. В понедельник состоялась встреча примара (мэра) Кишинева Иона Чебана и вице-примара Бухареста Аурелиана Бэдулеску.

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Стороны договорились возобновить объявленные ранее культурные проекты, а также обсудили вопросы безопасности, урбанизма и социальных услуг.

"Местные власти должны заботиться о жителях города, а не о политике", - заявил Бэдулеску.

Как уточнил гость, муниципальные советники румынской столицы готовы сотрудничать с Кишиневом во всех сферах.

В завершение встречи Ион Чебан выразил уверенность, что молдавская столица станет хорошим партнером Бухаресту в реализации всех совместных проектов.

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Теги:
Ион Чебан, Бухарест, Кишинев


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