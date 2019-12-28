Хорошая новость: Молдова и Украина подписали соглашение о транзите газа

Это полностью завершит разблокирование трансбалканского газового коридора и позволит потребителям Молдовы с 1 января 2020 года получать газ

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Молдова и Украина подписали соглашение о транзите газа с 1 января 2020 года.

Как сообщили в Молдовагаз, оно предусматривает взаимодействии операторов газотранспортных систем во всех точках межсистемных соединений Украины и Молдова (а именно в Алексеевке, Гребениках, Каушанах, Ананьеве, Лиманском).

В компании отметили, что это полностью завершит разблокирование трансбалканского газового коридора и позволит потребителям Молдовы с 1 января 2020 года получать газ из украинской ГТС.

Также были подписаны Договора на оказание транспортных услуг по территории Республики Молдова и Украины для приграничных потребителей двух стран, которые вступят в силу 30 декабря 2019 года, после их утверждения Наблюдательным Советом АО "Молдовагаз".

"Оператор ГТС Украины" уже заключил аналогичные соглашения с операторами ГТС Венгрии, Румынии и Польши. Переговоры со словацким EUSTREAM и российским "Газпромом" продолжаются.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK