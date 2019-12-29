12:01 29 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Расчистка снега

Первый снег - первые зимние хлопоты: как службы Кишинева расчищают заносы

© Photo : Orhei.md
В Молдове
Получить короткую ссылку
9210
https://cdn1.img.sputnik.md/images/401/50/4015002.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20191229/28707685/Pervyy-sneg---pervye-zimnie-khlopoty-kak-sluzhby-Kishineva-raschischayut-zanosy.html

Градоначальник Кишинева Иван Чебан отметил, что жители столицы, столкнувшиеся с проблемами, могут обращаться в мэрию  для оперативного решения вопросов.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Мокрый снег, выпавший в Кишиневе в ночь на воскресенье, не стал неожиданностью для администрации города.

Судя по видео, которое разместил в своем аккаунте мэр столицы Ион Чебан, городские коммунальные службы сразу же приступили к расчистке тротуаров и дорог, не допуская снежных заносов. В прошлые годы администрация города давала подобные распоряжения исключительно после снегопада.

 Чебан написал в своем аккаунте, что ситуация под контролем, дороги службы расчищают во всем городе. Он также отметил, что если жители столицы столкнулись с проблемами, то могут обращаться в мэрию  для оперативного решения вопросов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: кадры с места происшествия
В России показали новейшую атомную подлодку серии “Ясень-М”
В России показали подлодку из будущего - видео
Молдаване тратят меньше всех на досуг и культуру
На что жители Молдовы меньше остальных тратят деньги

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться