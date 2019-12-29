Первый снег - первые зимние хлопоты: как службы Кишинева расчищают заносы

Градоначальник Кишинева Иван Чебан отметил, что жители столицы, столкнувшиеся с проблемами, могут обращаться в мэрию для оперативного решения вопросов.
КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Мокрый снег, выпавший в Кишиневе в ночь на воскресенье, не стал неожиданностью для администрации города.
Судя по видео, которое разместил в своем аккаунте мэр столицы Ион Чебан, городские коммунальные службы сразу же приступили к расчистке тротуаров и дорог, не допуская снежных заносов. В прошлые годы администрация города давала подобные распоряжения исключительно после снегопада.
Чебан написал в своем аккаунте, что ситуация под контролем, дороги службы расчищают во всем городе. Он также отметил, что если жители столицы столкнулись с проблемами, то могут обращаться в мэрию для оперативного решения вопросов.
В это трудно поверить, но было время, когда на Новый год по телевизору не показывали фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром". Для советских людей новогодняя телепрограмма не ассоциировалась с этой культовой картиной.