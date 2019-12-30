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Обед в детсаду

Агентство госзакупок: в школы и детсады поставляют некачественные продукты

© Sputnik / Игорь Зарембо
В Молдове
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Фирмы, которым было запрещено поставлять продовольствие в образовательные учреждения, перерегистрируются под другим названием и продолжают работу.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. При закупке продуктов для столовых в школах и детских садах по-прежнему фиксируются серьезные нарушения. Об этом сообщает Агентство по государственным закупкам.

По сообщению агентства, несмотря на вынесенные предупреждения и предпринятые санкции, продовольствие во многих случаях закупается через фирмы, которые не имеют опыта в этой области.

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"Несмотря на то, что по отношению к экономическим операторам, поставлявшим некачественные продукты питания, были применены строгие меры наказания и им было запрещено работать в этой области, государственные учреждения продолжают поддерживать с ними договорные отношения через вновь созданные предприятия", - отмечается в пресс-релизе Агенства.

По заявлению ведомства, чтобы пресечь эту практику, закупающие госучреждения будут обязаны требовать у поставщиков доказательство их безупречной работы в течение не менее одного года.

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