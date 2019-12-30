12:14 30 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.23
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.73
Поиск
Примэрия Кишинева

Власти Кишинева рассказали о мерах по очистке города от снега

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2803/23/28032343.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20191230/28714692/v-primerii-rasskazali-podrobnosti-ob-ochistke-Kishineva-ot-snega.html

На выходных в Молдове выпал первый снег. Муниципальные службы Кишинева активно расчищали улицы от заносов.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Тротуары и дороги столицы обработаны противообледенительным реагентом, об этом заявил на заседании муниципальных служб Кишинева глава генерального управления жилищно-коммунального хозяйства Ион Бурдюмов.

По его словам, в воскресенье вечером было задействовано 370 сотрудников. Они занимались очисткой от снега улиц, дворов жилых домов, остановок для общественного транспорта. 

"На улицах города уже распределено 64 тонны соли и 3,5 тонны противообледенительной жидкости. На дорогах в столице работали 19 транспортных единиц, распространивших 22 тонны соли и 430 тонн противообледенительного материала", - заявил Бурдюмов. 
Первый снег
© Sputnik /
Первый снег в Кишиневе: радость и хлопоты - видео

Первый снег - первые зимние хлопоты: как службы Кишинева расчищают заносы>>>

При этом погодные условия не повлияли на работу общественного транспорта.  

В ближайшее время в Молдове ожидаются еще снегопады, но в муниципальном совете заверили, что все службы города к зиме готовы. На случай сложных ситуаций, преторы столичных секторов заключили контракты с экономическими агентами, которые предоставят дополнительную технику. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Теги:
примэрия Кишинева, снег


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: кадры с места происшествия
Слово — свободно! Сотрудники Sputnik Эстония благодарят за поддержку
Слово - свободно! Сотрудники Sputnik Эстония благодарят за поддержку
Молдаване тратят меньше всех на досуг и культуру
На что жители Молдовы меньше остальных тратят деньги

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться