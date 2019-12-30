Власти Кишинева рассказали о мерах по очистке города от снега

На выходных в Молдове выпал первый снег. Муниципальные службы Кишинева активно расчищали улицы от заносов.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Тротуары и дороги столицы обработаны противообледенительным реагентом, об этом заявил на заседании муниципальных служб Кишинева глава генерального управления жилищно-коммунального хозяйства Ион Бурдюмов.

По его словам, в воскресенье вечером было задействовано 370 сотрудников. Они занимались очисткой от снега улиц, дворов жилых домов, остановок для общественного транспорта.

"На улицах города уже распределено 64 тонны соли и 3,5 тонны противообледенительной жидкости. На дорогах в столице работали 19 транспортных единиц, распространивших 22 тонны соли и 430 тонн противообледенительного материала", - заявил Бурдюмов. © Sputnik / Первый снег в Кишиневе: радость и хлопоты - видео

Первый снег - первые зимние хлопоты: как службы Кишинева расчищают заносы>>>

При этом погодные условия не повлияли на работу общественного транспорта.

В ближайшее время в Молдове ожидаются еще снегопады, но в муниципальном совете заверили, что все службы города к зиме готовы. На случай сложных ситуаций, преторы столичных секторов заключили контракты с экономическими агентами, которые предоставят дополнительную технику.

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