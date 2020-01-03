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Кулак

Молодой человек, жестоко избитый в новогоднюю ночь: между жизнью и смертью

© CC0 / Pixabay / Pavlofox
В Молдове
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Sputnik Молдова
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Новогодняя ночь превратилась в кошмар для юноши из Яловенского района. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Молодой человек 20 лет находится между жизнью и смертью после новогодней ночи. Его избили двое односельчан.

Все произошло в селе Костешты Яловенского района. Ночью 1 января в правоохранительные органы поступил звонок с сообщением о драке молодых людей.

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Пресс-секретарь Инспектората полиции Яловенского района Силвия Ветку рассказала Sputnik Молдова, что 20-летний молодой человек был избит деревянной доской, а до этого его били кулаками и ногами.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу скорой помощи.

Пресс-секретарь Института скорой медицинской помощи Дорина Арсене заявила корреспонденту Sputnik Молдова, что пациент находится в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам собеседницы, никаких прогнозов врачи пока не могут дать.

По данным правоохранительных органов, уже удалось выявить подозреваемых. Но задержан только один из них - 21-летний молодой человек. Другой злоумышленник еще не достиг совершеннолетия и поэтому находится на свободе.

Расследование продолжается.

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Теги:
избиение, Яловенский район, драка


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