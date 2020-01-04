10:56 04 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Рождественское печенье

Скоро праздник: что готовят в Молдове на Рождество

© Photo : Pixabay.com / jill111
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (151)
71320
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1650/96/16509630.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200104/16509573/Skoro-prazdnik-chto-gotovyat-v-Moldove-na-Rozhdestvo.html

Обрядовые блюда женщины в Молдове начинают готовить в Сочельник. Хозяйки ставят на стол постные яства, приготовленные из тех продуктов, на хороший урожай которых в будущем году сильно рассчитывают.

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik, Дарья Чернега. Рождественская кухня Молдовы тесно связана с религиозными обрядами, сложившимися столетия назад. Как рассказали Sputnik жительницы села Бутучень, в сочельник хозяйки готовят ни больше, ни меньше 12 блюд — в честь 12 апостолов Иисуса Христа.

Таким образом, застолье в канун Рождества символизирует Тайную вечерю, во время которой Спаситель установил таинство причастия и предсказал предательство своих учеников. Некоторые хозяйки в Сочельник плетут богато украшенный калач, который символизирует корону Иисуса Христа. Его, как и другую рождественскую выпечку — крэчунеи хранят для совершения обрядов.

"Мы храним крэчунеи до Крещения. В этот день приносим с церковной службы святую воду и поливаем ею место, где находится домашняя живность. Разламываем крэчуней и даем его животным. Таким образом, мы хотим, чтобы год был богатым и процветающим, а наши животные плодовитыми и здоровыми", — рассказала жительница села Бутучены Анна Урсу.

Республика Молдова. Обрядовый зимний праздник Плугушор.
© Sputnik / И. Зенин
Зимние и новогодние традиции молдаван

Крэчуней — это калач, сплетенный в виде незаконченной восьмерки. Его готовят из сдобного теста и выпекают в печи. Некоторые молдавские хозяйки вешают готовый крэчуней на икону.

Как рассказала Урсу, по поверьям, два конца "разорванной" снизу восьмерки сплетены для того, чтобы по ним спустился святой дух. Кроме того, крэчунеи — обязательное угощение для ряженых, которые в Рождество приходят колядовать.

"Нас родители учили, что в Рождество дома обязательно должен быть крэчуней. Мы стараемся его сделать вкусным. В дрожжевое тесто добавляем сливочное масло, яйца. Тот, кому мы дарим крэчуней должен быть доволен", — отметила Урсу.

К холодам привыкли: как переносят молдавскую зиму экзотические страусы>>>

Рождественский стол в Молдове богат мясными изделиями. Накануне праздников в день Святого Игната в селах по традиции режут поросенка, из которого потом делают блюда молдавской кухни — чигири (потроха, обжаренные в свиной сетке), холодец, всевозможные домашние колбасы, копченое на дровах мясо, голубцы. А на второй день после плотного застолья бутученские женщины советуют отведать особенное блюдо — борщ скэзут. Его кислый вкус хорошо помогает от похмелья. Для того чтобы приготовить это яство, хозяйки томят в печи в течение полутора часов свиные ребра с овощами под несколькими слоями листьев квашеной капусты.

Традиционным десертом в зимние праздники издавна считается чернослив с орехами под густой белоснежной шапкой из взбитой сметаны. В Бутученах сухофрукт предварительно пропаривают в специальном соусе из белого вина и меда.

Новогодние обряды в Молдове
© Sputnik / Nicolai Kibich
Новогодние обряды в Молдове
Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (151)

По теме

Отец Максим Мелинти: Рождество должно начинаться утром в храме
Униря-терапия Гимпу в канун католического Рождества
Интересные факты, обряды и обычаи празднования Рождества
Про любовь и не только: Рождественская сказка со счастливым концом
Теги:
рецепты, блюда, кухня, Рождество, Республика Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Минувший 2019 год в фотографиях Sputnik (часть вторая)
Последствия ракетного удара по аэропорту Багдада
Место гибели иранского генерала при американской атаке с воздуха - видео
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться