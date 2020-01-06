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Митрополит Владимир обратился к жителям Молдовы с пастырским посланием

© Sputnik / Ilya Pitalev
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200106/28741190/mitropolit-vladimir-obratilsya-k-zhitelyam-moldovy-s-rozhdestvenskim-poslaniem.html

Предстоятель отметил, что светлый праздник Рождества Христова является для всего человечества великим Божиим даром.

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир поздравил верующих с Рождеством.

Этот праздник обычно в сознании христиан являет веху, отделяющую год уходящий от года наступающего. В эти дни вспоминаются все радости и невзгоды, что посетили нас в 2019 году от Рождества Христова.

Кэприянский Свято-Успенский Монастырь
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Это совершенно особый праздник, подчеркивается в послании митрополита.

"В день сего святого и исполненного духовной радостью праздника, все мои мысли и чаяния в качестве духовного отца Православной Церкви Молдовы и нашего благочестивого народа, отечески обращаюсь к руководителям страны и всем ее жителям, родителям и молодым людям, заточенным и опечаленным, всем, кто нуждается в милосердии и помощи от воплотившегося Богочеловека: "Станем добре, станем со страхом, вонмем, храняще в правде заповеди Божия!", - говорится в послании.

Первоиерарх православной церкви Молдовы напомнил верующим, что каждый храм Божий, где совершается Божественная литургия, "является Вифлеемскими яслями, в которых нас ждет сам Спаситель и Избавитель душ наших, мы же в свою очередь, совершая или присутствуя за Литургией, становимся свидетелями Рождества и Воскресения Христова".

"...Пребывая на Святой Земле в Вифлееме, вместе с внушительной группой паломников, священнослужителей и архиереев, мы смиренно вознесли свои молитвы небесному царю о нашем благочестивом народе и о тех согражданах, что вынуждены жить и трудиться за пределами страны, чтобы всем нам жить в мире и любви, в твердой вере и непрестанном исповедании Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа", - говорится в праздничном обращении.

Завершается послание сердечным поздравлением с грядущим праздником, адресованным архипастырям, пастырям, монашествующим и всем прихожанам. Полный текст Рождественского послания опубликован на официальном сайте Молдавской митрополии.

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