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Очередь на таможню.

Рекомендации: тем, кто собрался в Румынию или Европу нужно это знать

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
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На рубежах Молдовы в зимние праздники очень людно. Пограничная полиция призвала граждан принять во внимание два момента.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Пассажиро-транспортный поток через государственную границу Молдовы по-прежнему интенсивен. 

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
В праздники действует упрощенный режим пересечения границ
Наибольшее количество заездов и выездов осуществляется через контрольно-пропускной пункт Леушены.

Самые большие очереди формируются там в следующие часы: с 04:00 по 10:00 на выезде из страны. И на входе в период с 16:00 по 22:00, информирует пограничная полиция Молдовы. 

Поэтому граждане. планирующие поездку в Румынию или в страны Евросоюза должны учесть две рекомендации.

Погранполиция в данных обстоятельствах предложила лва вариантиа действий.

Следует учитывать "часы пик" в Леушенах или - воспользоваться КПП Скулены, Костешты и Кагул.

По данным ведомства, за минувшие сутки более 66 тысяч человек прошли контрольно-пропускные пункты нашей республики. Большая часть людей выезжают из страны, но прибывающих не намного меньше. 

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Теги:
Пограничная полиция Республики Молдова, граница


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