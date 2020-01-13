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Святочные гадания и колядки

Какая погода будет на старый Новый год

© Sputnik / Alexander Kondratyuk
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200113/28834734/Kakaya-pogoda-budet-na-staryy-Novyy-god.html

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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В понедельник, 13 января, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от -1 до +5 градусов по Цельсию, а ночью показатели составят -2 -3 градуса. 

Прохожие на заснеженной улице
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Погодные рекорды Молдовы 13 января

На всей территории республики осадков не ожидается. Переменная облачность. Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

Во вторник, 14 января, синоптики обещают ясную погоду.  Днем воздух прогреется до +6, а ночью столбики термометров покажут -2 градуса

Праздники и народные приметы

Понедельник, 13 января,отмечается Щедрый вечер, или праздник Мелании у православных (Старый Новый год). Также его называют Васильев вечер, Васильева коляда или Меланка.

Щедрый вечер приходится на канун Нового года по старому стилю. В этот праздник наши предки накрывали богатые столы, веселились.

Люди всегда ходили и продолжают ходить в гости друг ко другу, приносят угощения, поздравляют родных и друзей. И в старину, и в наши дни молодежь собирается компаниями и отправляется щедровать. Традиция отмечать Старый Новый год обусловлена расхождением двух календарей: юлианского – "старого стиля" и григорианского – "нового стиля".

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