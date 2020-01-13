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КПП Паланка

Около 400 тысяч человек пересекли за неделю молдавскую границу

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
В Молдове
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Sputnik Молдова
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В последнюю неделю праздников на границе Республики Молдова было многолюдно. Большинство выезжали из страны.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В период с 6 по 12 января молдавскую границу пересекли более 390 тысяч граждан. Большая часть, почти 200 тысяч, выезжали за пределы страны, сообщили в пресс-службе Пограничной полиции.

таможня Скулень
© Sputnik / Miroslav Rotari
На границах Молдовы уже спокойнее, они работают в обычном режиме

Также через КПП страны прошло более 87 тысяч транспортных единиц.

"Самый востребованный пункт пропуска – Леушень, именно там зарегистрировано более 82 тысяч переходов границы", - говорится в сообщении. 

Много людей воспользовались услугами Международного кишиневского аэропорта – более 60 тысяч.

Ситуация на границах Молдовы: что заявили в Пограничной полиции>>>

Другие популярные КПП – Скулень (около 45 тысяч), Отачь (почти 30 тысяч) и другие.

Также за прошедшую неделю было зарегистрировано 45 нарушений. На границе остановили 171 человека, все они были в розыске, 17 из них в списках разыскиваемых Интерполом.

Помимо этого, 54 иностранным гражданам и 72 транспортным средствам не позволили въехать страну.

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