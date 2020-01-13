Мальчик из России скончался в Молдове от гриппа

Мать ребенка сперва отказалась от госпитализации, но когда ребенку стало хуже его положили в больницу, где он скончался спустя неделю.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. В Молдове от гриппа скончался 4-летний мальчик, гражданин России. Об этом сообщили на заседании оперативных служб мэрии Кишинева.

"Ребенок 30 декабря прибыл в Кишинев из России вместе с матерью. Они направились к родственникам, проживающим в секторе Ботаника. Там мальчику внезапно стало плохо. Его госпитализировали в Центр матери и ребенка лишь 31 декабря, сначала мать отказалась от больницы", - рассказала глава управления социального обеспечения и здравоохранения мэрии Кишинева Татьяна Бучарски.

Она добавила, что у ребенка подтвердили грипп AH1N1. В больнице ему становилось все хуже и 8 января он скончался.

По словам Бучарски, семья, в которую прибыл ребенок, считается очагом заражения. Поэтому, как отметила чиновница, все члены семьи находятся под наблюдением, у многих есть симптомы похожие на грипп.

"Еще одного ребенка 4-х лет из указанной семьи госпитализировали в больницу имени Игнатенко. Его состояние стабильное. Оба ребенка не были привиты от гриппа", - заявила Бучарски.

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Она также представила статистику по заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю.

По официальным данным, в период с 3 по 9 января зарегистрировано 1823 новых случаев ОРВИ. По сравнению с тем же периодом в прошлом году это количество снизилось на 6 процентов.

Самые уязвимые - дети до 4-х лет (710 случаев) и дети с 5 по 14 (475 случаев).

Случаев гриппа - 3 подтвержденных, среди них летальный случай.

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