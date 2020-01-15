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Сильные морозы, архивное фото

Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 15 января

© Sputnik / Станислав Савельев
В Молдове
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/2885/91/28859166.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200115/28859187/pogoda-15-ianvarea.html

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КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. В среду, 15 января, в Молдове ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +3 до +7 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до -4 градусов. На юге республики днем температурные показатели составят +5 +7 градусов, ночью  до минус трех.

Обледенелые ветки, архивное фото.
© Sputnik / Евгений Резник
Погодные рекорды Молдовы 15 января

Атмосферное давление - повышенное. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с.

В последующие сутки погода существенно не изменится. А вот с четверга температура начнет падать - 16 января днем в среднем будет уже +3, +6. В последний день рабочей недели синоптики обещают от +1 до +4. В субботу столбики термометров покажут днем в среднем всего -2, +1. Всю неделю, согласно прогнозу, без осадков. Такой погодный режим сохранится вплоть до понедельника, 20 января.

Праздники и народные приметы

15 января православные христиане отмечают день Сильвестра. разгаре были святки, поэтому девушки занимались гаданием. В Хорватии празднуют День международного признания, а в Иордании – День посадки деревьев. Именинники: Кузьма, Марк, Петр, Сергей.  В

  • Луна на небе яркая и с острыми рогами – на следующий день будет ветреная погода.
  • Если запел петух поздно вечером – ждите перемены погоды.
  • Сорока ищет убежище среди жилья – будет метель.
  • Если вечером 15 января на небе появятся облака – к перемене погоды.
  • Если в морозный день петухи начнут рано петь – ждите оттепели.

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