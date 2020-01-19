Ушла из жизни Маргарита Цвик

Не стало Маргариты Цвик – удивительного, необычайного, светлого человека, легенды отечественной журналистики. Эта скорбная весть передается из уст и уста и кажется, словно частица света ушла из жизни вместе с ней.

Маргариту Борисовну любили все — и она любила всех. С нею дружили тысячи людей, и каждому, щедро, не жалея, она дарила душевное тепло. Первой приходила на помощь тем, кто в ней нуждался, и умела увидеть, когда человеку плохо, когда нужна поддержка, сочувствие, доброе слово.

Потрясающая способность понимать, слышать и прощать людей – этот талант Маргариты Борисовны, казалось, дарил силы и ей самой. В самые непростые, тяжелые времена она не теряла веры в добро, в человечность, всегда старалась увидеть в человеке лучшие его качества. Так она относилась ко всем людям — каждый, по умолчанию, был для нее хорошим и добрым человеком. И каждый, кому посчастливилось дружить с Маргаритой Цвик, становился лучше, добрее и сильнее.

© Photo : Konstantionova Maria В пресс-центре Sputnik Молдова.

Ее жизнь была невероятно насыщенна, богата событиями и интересными людьми. Казалось, Маргарита Борисовна знала всех и все знали ее — знаменитые артисты, журналисты, политики, общественные и государственные деятели многих стран и континентов считали за честь называть себя ее друзьями.

Бесконечно добрый и отзывчивый человек, Маргарита Цвик пронесла через всю жизнь твердые принципы, которым научила ее судьба — откликаться на добро, не поддаваться злу и не терять способности отличать одно от другого. Мудрость Маргариты Борисовны привлекала к ней людей, к ней шли за советом, за моральной поддержкой и просто за сочувствием, потому что слушать и самое главное, слышать собеседника она умела идеально.

Легенда журналистики — так говорили коллеги о Маргарите Цвик не только в интервью, но в своем кругу, с почтением отдавая дань ее высокому профессионализму, ее кристальной честности и ясности журналистского взгляда, ее огромному опыту. Прекрасный руководитель, замечательный профессионал, она умела малыми силами творить великое. Вся ее жизнь — это ежедневный, непрерывный творческий труд, Маргарита Борисовна создавала и строила, растила и воспитывала, успокаивала страсти и мирила непримиримых спорщиков.

Долгие годы Маргарита Цвик посвятила работе на Национальном телевидении, воспитав целые поколения журналистов. Среди героев ее интервью и телевизионных сюжетов — знаковые имена эпохи, от Юрия Гагарина и Владимира Высоцкого - до президента Франции Жака Ширака.

Ее творческие идеи становились основой для новых веяний на ТВ, а программы, которые она вела, мгновенно становились знаменитыми — "Интервью после назначения", "Вектор", "Ракурс", "Дипломатическая гостиная" и многие другие. Свой бесценный опыт, свою творческую энергию Маргарита Борисовна подарила и телеканалу NIT, который она возглавила в конце 90-х и быстро возвела в ранг лучшего телеканала Молдовы.

Все последние годы ее жизни были связаны со Sputnik Молдова. И это было большим счастьем, потому что каждый день, каждую минуту журналисты большого коллектива чувствовали тепло, внимание и любовь Маргариты Борисовны.

Поэтому так велика эта потеря, поэтому так невыносима утрата, поэтому замирает от скорби сердце.

Вечная память.