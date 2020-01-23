Дому-музею Пушкина в Кишиневе вызвались помочь активисты

Ситуация с домом-музеем Пушкина находится под пристальным вниманием общественности. Уже отреагировали представители власти.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Дом-музей имени Александра Сергеевича Пушкина уже давно нуждается в в реставрации.

Особенного и срочного внимания требует кровля комплекса зданий.

На эту ситуацию отреагировали гражданские активисты, последовала реакция и представителей власти. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший сотрудник дома-музея Сергей Ткач.

По его словам, стало известно, что министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, узнав о проблеме, предложил для домика черепицу, которую ведомство может передать на баланс музея.

Готова оказать помощь и председатель Русской общины РМ Людмила Лащенова, она поддержит инициативу о сборе пожертвований. Директор центра иностранных языков "ILTC" Виктория Галий сообщила, что ее организация и студенты также готовы подключиться к сбору средств.

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К компании по поддержке дома музея подключилась и поэтесса Олеся Рудягина, она предложила составить туристический маршрут "По пушкинским местам", который имеет большой потенциал.

Председатель Координационного совета российских соотечественников (КСРС) Молдовы Алексей Петрович сообщил, что его организация будет принимать самое активное участие в сохранении пушкинского наследия в Молдове.

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"Не могу отвечать от имени Посольства России, но точно знаю, что и дипломатическая миссия внимательно следит за происходящим и делает всё возможное для того, чтобы помочь музею. Со своей стороны КСРС будет принимать самое активное участие в сохранении пушкинского наследия в нашей стране, поддерживает инициативу директора о создании междведомственной рабочей группы по реконструкции", - заявил Петрович.

От имени активистов Сергей Ткач обратился к министру культуры, образования и исследований Корнелиу Поповичу с просьбой проинформировать общественность о юридическом статусе дома-музея А.С. Пушкина, а также назвать имя его подчиненного, который отвечает за подготовку проектно-сметной документации, необходимой для начала ремонтных работ в музее.

Также он попросил объяснить, почему выделенные в прошлом году (до смены правительства) средства на ремонт крыши не были использованы, а отправлены в бюджет.

Дом-музей Пушкина находится в старой части Кишинева. Поэт прожил в нем около месяца в 1820 г

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