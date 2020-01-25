Президент Молдовы направил турецкому лидеру Эрдогану слова соболезнования

Страшное землетрясение в Турции произошло в ночь на субботу. Погибли 20 человек, более 1000 пострадавших. Разрушены дома. Люди остались без крова.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу жертв в результате разрушительного землетрясения на востоке Турции.

Молдавский президент подчеркнул, что он с глубокой скорбью и сожалением узнал о землетрясении в Турции, в результате которого есть человеческие жертвы и материальный ущерб.

"В эти тяжёлые минуты направляю от имени народа Молдовы и от себя лично искренние соболезнования семьям, понёсшим тяжёлые утраты. Мы рядом с гражданами Турецкой Республики и желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения в результате природной стихии", – отметил Додон в своем послании.

В МИДЕИ страны уточняют информацию о том, есть ли среди пострадавших граждане Молдовы.

Последствия землетрясения на востоке Турции © Sputnik / Sertaç Kayar

Последствия землетрясения на востоке Турции © AP Photo / IHA

Turkish rescue services and police inspect the scene of a collapsed building following a 6.8 magnitude earthquake in Elazig, eastern Turkey on January 24, 2020 © AFP 2019 / DHA

Последствия землетрясения на востоке Турции © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 4 © Sputnik / Sertaç Kayar Последствия землетрясения на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в ночь на субботу, сообщается о 20 погибших и более 1015 пострадавших.

Очаг стихии залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах - в Малатье, Диярбакыре, Тунджели, Мардине, Бинголе, Битлисе, а также в соседних странах - в Израиле, Ираке и Сирии.

После этого землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что следит за ситуацией. По его словам, учреждениями принимаются все необходимые меры для преодоления последствий стихийного бедствия.

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