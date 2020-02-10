Возложение цветов к бюсту Александра Пушкина в Кишиневе

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. В понедельник, 10 февраля, в мире отмечают день памяти поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Кишиневе стартовали мероприятия, посвященные русскому классику. Первое из них - возложение цветов к бюсту Пушкина в парке имени Штефана чел Маре в молдавской столице.

В церемонии участвуют представители посольства России в Молдове и Россотрудничества, члены общественных организаций и просто жители республики.

10 февраля 1837 года Александр Пушкин скончался от ран, полученных в результате дуэли с французом Жоржем Дантесом, прошедшей 8 февраля 1837 года.

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