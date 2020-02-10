11:27 10 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.14
  • USD17.47
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
LIVE:
Открытие после реставрации памятника А. С. Пушкину

Возложение цветов к бюсту Александра Пушкина в Кишиневе

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Молдове
Получить короткую ссылку
6710
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2461/84/24618438.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200210/29141825/vozlozhenie-tsvetov-k-byustu-aleksandra-pushkina-v-kishineve.html

В Кишиневе стартовали мероприятия, посвященные памяти русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. В понедельник, 10 февраля, в мире отмечают день памяти поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Кишиневе стартовали мероприятия, посвященные русскому классику. Первое из них - возложение цветов к бюсту Пушкина в парке имени Штефана чел Маре в молдавской столице.

В церемонии участвуют представители посольства России в Молдове и Россотрудничества, члены общественных организаций и просто жители республики.

10 февраля 1837 года Александр Пушкин скончался от ран, полученных в результате  дуэли с французом Жоржем Дантесом, прошедшей 8 февраля 1837 года. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Разрушать нельзя: спасут ли Дом-музей Пушкина в Кишиневе до осени
Дело сдвигается с мертвой точки: в кишиневском музее Пушкина начнут ремонт
Бессарабская история Пушкина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Эвакуация студентов из торгового центра Terminal 21 после стрельбы в Таиланде
Стрелок в Таиланде убил десятки человек: фотохроника с места ЧП
Массовые беспорядки на юге Казахстана
Бытовой конфликт перерос в массовые беспорядки в Казахстане - видео
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться