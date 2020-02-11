Бендерчанин просил политического убежища: за что задержали буяна

Бендерскому кутиле грозит административная ответственность, его ожидает штраф за неподобающее поведение, а также оплата услуг таксиста.

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев - Sputnik. Требовал политического убежища, нецензурно выражался, кричал о несправедливости и даже попытался раздеться, правда, снял только носки. Такими странными способами 28-летний житель Бендер отстаивал свою сомнительную правоту.

"К правоохранителям он попал за то, что не расплатился с таксистом. При этом наездил он ни много ни мало - 7 часов", - рассказали в пресс-службе МВД.

Такси мужчина вызвал около двух ночи, завершил вояж по Бендерам в девять утра. Стоимость поездки составила 500 приднестровских рублей.

Приднестровская валюта по курсу практически эквивалентна молдавскому лею.

По словам недобросовестного пассажира, рассчитаться он был готов и даже деньги были в кармане, только таксист мужчине не понравился, поэтому платить не стал.

Водитель, не став самостоятельно разбираться в конфликтной ситуации, обратился за помощью к правоохранителям. Стражи порядка кутилу задержали. Ему грозит административная ответственность.

Рассчитаться финансово ему предстоит за злоупотребление доверием водителя такси, а также за неподобающее поведение.

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