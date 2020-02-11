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ОБСЕ.

В Тирасполе прошла встреча экспертных групп по вопросам гуманитарной помощи

© Sputnik / Сергей Аверин
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200211/29165514/v-tiraspole-proshla-vstrecha-ekspertnykh-grupp-po-voprosam-gumanitarnoy-pomoschi.html

Стороны согласовали текстовую часть проекта Протокольного решения о механизме возвращения детей, выявленных без сопровождения законных представителей, на их постоянное место жительства.

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев - Sputnik. В тираспольском офисе Миссии ОБСЕ прошла встреча экспертных групп по вопросам гуманитарной помощи от Кишинева и Тирасполя.

В итоге была согласована текстовая часть проекта Протокольного решения о механизме помощи несовершеннолетним, выявленным без сопровождения законных представителей.

Документ, как уточняет пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровья, нацелен "на защиту прав и законных интересов детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и определяет механизм их возврата на постоянное место жительства".

Окончательное согласование одного из технических приложений к проекту ожидается в ближайшее время, после чего документ будет передан политическим представителям сторон для подписания.

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Теги:
гуманитарная помощь, Тирасполь, обсе


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