В Тирасполе прошла встреча экспертных групп по вопросам гуманитарной помощи

Стороны согласовали текстовую часть проекта Протокольного решения о механизме возвращения детей, выявленных без сопровождения законных представителей, на их постоянное место жительства.

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев - Sputnik. В тираспольском офисе Миссии ОБСЕ прошла встреча экспертных групп по вопросам гуманитарной помощи от Кишинева и Тирасполя.

В итоге была согласована текстовая часть проекта Протокольного решения о механизме помощи несовершеннолетним, выявленным без сопровождения законных представителей.

Документ, как уточняет пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровья, нацелен "на защиту прав и законных интересов детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и определяет механизм их возврата на постоянное место жительства".

Окончательное согласование одного из технических приложений к проекту ожидается в ближайшее время, после чего документ будет передан политическим представителям сторон для подписания.

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