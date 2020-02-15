11:11 15 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.70
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Сигареты.

Депутаты предложили убрать сигареты с витрин и с прилавков магазинов

© AP Photo / Matt Rourke
В Молдове
Получить короткую ссылку
24911
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200215/29204464/deputaty-predlozhili-ubrat-sigarety-s-vitrin-i-s-prilavkov-magazinov.html

Покупателям табачных изделий продавцы будут показывать лишь ассортиментный список, распечатанный на бумаге — такой законопроект зарегистрирован в парламенте.

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Депутаты парламента намерены вывести борьбу с табакокурением на новый уровень. В законодательном органе зарегистрирована инициатива, согласно которой запрещается выкладка "табачных изделий, схожей продукции, устройств и принадлежностей для их использования, заправки или нагревания" на всеобщее обозрение.

Ион Чебан
© Sputnik / Miroslav Rotari
От этих изменений мэрия Кишинева не откажется: о чем предупредил Чебан

Это предусматривает проект поправки в Закон "О контроле над табаком".

В соответствии с законопроектом, товары этой категории должны быть полностью скрыты от глаз покупателей, отмечается в бюллетене Государственной налоговой службы "Monitorul Fiscal".

Причем места, где хранятся табачные и приравненные к ним изделия, должны быть оборудованы таким образом, чтобы сигареты не были видны даже в момент, когда продавец вынимает пачку, чтобы передать ее покупателю.

Что сможет купить себе курильщик, если бросит эту привычку - расчет>>>

Если кто-то хочет ознакомиться с ассортиментом табачных изделий, то, в соответствии с поправкой, продавец сможет лишь предложить ему список товаров, распечатанный на листе формата А4.

Ввести новые нормы продажи табачных и приравненных к ним товаров авторы законопроекта предлагают с с 20 мая 2019 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Стало известно, как уменьшить зависимость от сигарет, а потом бросить курить
В Приднестровье запретят электронные сигареты и кальяны
Теги:
сигареты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в защитной маске и с букетом в День святого Валентина на одной из улиц Гонконга
Коронавирус пусть подождет: День всех влюбленных в Китае и не только
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда Константин Фёдорович ждёт ваших писем
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда ждет ваших писем - видео
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться