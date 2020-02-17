О подкастах и практике интервью - новый модуль SputnikPro в Молдове

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Новый модуль образовательного проекта SputnikPro, посвященного актуальным технологиям подачи информации — подкастам и практике интервью, стартует в понедельник, 17 февраля.

Международное информационное агентство и радио Sputnik приглашает журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб и руководителей СМИ принять участие в мероприятии.

В программе модуля мастер-класс "Подкасты: производство, запуск, продвижение" от руководителя Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анны Рудицер* и иммерсивный мастер-класс от заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Натальи Лосевой** — "Новые медиа. Практика интервью", который пройдет в новом формате интерактивного тренинга, когда теория сопровождается практическими упражнениями и полным погружением в материал.

Мероприятие состоится в понедельник, 17 февраля, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 202, бизнес-центр Kentford, 4 этаж.

SputnikPro — это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и зарубежных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов Агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов профильных вузов. Проект SputnikPro прошел уже в 23 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3 тысяч участников из 80 стран.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц.

Эмир Кустурица: “Хорошо, что есть Sputnik”>>>

* Анна Рудицер с 2018 года руководит исследовательским центром дирекции новых медиа МИА "Россия сегодня". Курировала вывод на рынок проекта РИА Новости Подкасты, а также проектов в формате VR и AR. В 2014 — 2018 годах возглавляла отдел маркетинга в компании "Мосгортур", подведомственном учреждении департамента культуры города Москвы. До этого с 2010 года работала в РИА Новости, отвечала за привлечение трафика на проекты агентства, партнерства и продвижение.

** Наталья Лосева — российский журналист, продюсер и медиаменеджер, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", старший преподаватель кафедры новых медиа факультета журналистики МГУ. До 2000 года возглавляла созданный ею Новосибирский пресс-клуб — уникальную площадку открытых журналистских расследований. В конце 1990-х годов начала заниматься развитием интернет-медиа, с 2000 по 2002 год возглавляла вэб-направление "Известий", с 2004 по 2012 год отвечала за развитие мультимедиа и реформы в РИА Новости, в 2012–2014 годы в роли первого заместителя генерального директора занималась диджитал-реформой крупнейшей российской газеты "Аргументы и факты". В феврале 2018 года присоединилась к команде МИА "Россия сегодня". Награждена многими правительственными и профессиональными российскими и международными наградами и премиями, соавтор нескольких учебников и методических сборников по новым медиа.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK