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Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду / Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură

Шесть депутатов от ДПМ объявили о своем выходе из партии

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200219/29251106/Shest-deputatov-ot-DPM-vyshli-iz-fraktsii-demokratov.html

Шесть депутатов парламента создают независимую группу, об этом заявил Андриан Канду на брифинге в четверг.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Депутаты парламента Андриан Канду, Элеонора Граур, Григоре Репесчук, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Корнелиу Падневич объявили в четверг о выходе из Демпартии. Они заявили, что создают независимую парламентскую группу.

"Мы покидаем команду ДПМ. Будем следить за деятельностью правительства, мы будем открыты для сотрудничества и будем следить за тем, чтобы Молдова продолжала идти по европейскому пути", - сказал Канду.

Заседание Парламента, архивное фото.
© Sputnik / Rodion Proca
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Парламентарий добавил, что покинувшие политформирование депутаты недовольны тем, что руководство партии не поддержало вотум недоверия министру иностранных дел, а также предпринимает попытки для создания коалиции с ПСРМ.

"Сегодня все идет в неправильном направлении. Мы готовы работать дальше с теми, кто готов проводить транспарентную политику", - отметил Канду.

По словам бывшего вице-председателя Демпартии, другой существенной проблемой внутри партии является отсутствие диалога. 

"Даже руководство партии не может дать ясного ответа где находится ДПМ – у власти или в оппозиции. Мы видим, впрочем, что руководство партии предпочло формирование правящей коалиции с социалистами, избежав, однако, более широких переговоров. В то же время, метод с помощью, которого они ведут переговоры свидетельствует об их трусливости", - добавил он.

Канду подчеркнул, что группа депутатов полностью подержит декларацию, предложенную блоком ACUM о европейской интеграции. Он выступил также с инициативой о закреплении в Конституции курса на евроинтеграцию.

У ДПМ была вторая по численности фракция - 30 депутатов. Сейчас их осталось 24. У Партии социалистов - 36 мандатов. Политический блок ACUM представляют 25 депутатов. Партия "ШОР" – 7 мандатов. Также в парламенте есть независимые депутаты (от одномандатных округов).



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