Шесть депутатов от ДПМ объявили о своем выходе из партии

Шесть депутатов парламента создают независимую группу, об этом заявил Андриан Канду на брифинге в четверг.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Депутаты парламента Андриан Канду, Элеонора Граур, Григоре Репесчук, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Корнелиу Падневич объявили в четверг о выходе из Демпартии. Они заявили, что создают независимую парламентскую группу.

"Мы покидаем команду ДПМ. Будем следить за деятельностью правительства, мы будем открыты для сотрудничества и будем следить за тем, чтобы Молдова продолжала идти по европейскому пути", - сказал Канду.

Парламентарий добавил, что покинувшие политформирование депутаты недовольны тем, что руководство партии не поддержало вотум недоверия министру иностранных дел, а также предпринимает попытки для создания коалиции с ПСРМ.

"Сегодня все идет в неправильном направлении. Мы готовы работать дальше с теми, кто готов проводить транспарентную политику", - отметил Канду.

По словам бывшего вице-председателя Демпартии, другой существенной проблемой внутри партии является отсутствие диалога.

"Даже руководство партии не может дать ясного ответа где находится ДПМ – у власти или в оппозиции. Мы видим, впрочем, что руководство партии предпочло формирование правящей коалиции с социалистами, избежав, однако, более широких переговоров. В то же время, метод с помощью, которого они ведут переговоры свидетельствует об их трусливости", - добавил он.

Канду подчеркнул, что группа депутатов полностью подержит декларацию, предложенную блоком ACUM о европейской интеграции. Он выступил также с инициативой о закреплении в Конституции курса на евроинтеграцию.

У ДПМ была вторая по численности фракция - 30 депутатов. Сейчас их осталось 24. У Партии социалистов - 36 мандатов. Политический блок ACUM представляют 25 депутатов. Партия "ШОР" – 7 мандатов. Также в парламенте есть независимые депутаты (от одномандатных округов).